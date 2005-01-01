У Львові нелегально працює майже дві сотні гральних салонів

Попри майже десятирічну заборону грального бізнесу, він і надалі процвітає. Із листопада минулого року на львівських вулицях один за одним почали з’являтися нові клуби ‒ «Космолот», «Спортлото» та «Фаворит». На сьогодні у місті вже майже дві сотні таких гральних салонів, які видають себе за законну лотерею.

Гучна музика та напівтемрява, кава, чай або щось міцніше на вибір. Можна навіть закурити. Салони гральних автоматів роблять усе, аби втримати клієнта. Якщо ж ви новачок, то працівники «Космолоту» залюбки «введуть у гру». За двадцять хвилин на віртуальній рулетці журналісти програли 50 грн.

Такі гральні заклади працюють цілодобово. «Космолот», «Спортлото» та «Фаворит» ‒ усе це різні вивіски однієї мережі. Видають вони себе за державну лотерею, однак коли ми йдемо із ввімкненою камерою, працівники одразу ховаються, а відвідувачі втікають.

Депутат Львівської міськради Андрій Шевців пояснює: «Тут видно, що це зовсім не лотерея, абсолютно модернізований гральний бізнес. Колись були однорукі бандити, зараз модернізувалися в сучасні комп’ютери, але подивіться, будь ласка, тут не клавіатура, тут абсолютно ті речі, які були колись на однорукому гральному бандиті».

Про це ж говорять і самі гравці «Спортлото» у розмові. «Скільки ви вигравали максимум?», ‒ запитуємо дівчину, яка грає на автоматах. «15 тисяч!», ‒ зізнається Ірина.

Тим часом працівникам по телефону наказали вимкнути світло та зачинитися. Наступний за маршрутом заклад ‒ «Фаворит» ‒ добре замаскований гральний салон. Тут начебто роблять спортивні ставки, однак помічаємо у залі такі ж гральні комп’ютери з тими самими іграми, що й у попередніх закладах. Адміністратор салону переконує: у них законна лотерея.

Лише на одній вул. Науковій ми нарахували десять гральних закладів. Ще у 2009 році Законом України заборонили гральний бізнес.

«Гральний бізнес ‒ діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах», ‒ йдеться у законі про заборону грального бізнесу.

Однак гральні салони повернулись під вивіскою державної лотереї. Чим же відрізняється заборонений гральний бізнес від легальної державної лотереї? Це мали би пояснити поліцейські з управління захисту економіки. Однак їхній керівник спілкуватись із журналістами відмовився.

Тим часом мережа активно розвивається. Відкрити гральну точку може будь-хто. Потрібне лише приміщення у понад 20 квадратних метрів і 5 тис. доларів США. Клієнту пропонують салони «під ключ».

«Можливість відкриття ‒ Київ, область, інші міста України. Найкраще програмне забезпечення. Цілодобова юридична підтримка, технічна підтримка та бухгалтерська», ‒ вказано на одному із сайтів.

За неофіційними даними, у Львові вже працюють понад 200 таких салонів. Майже завжди поряд із ними відкривається ломбард. Розквіт такого бізнесу збігся у часі зі збільшенням крадіжок. Зокрема, з початку року від злодіїв постраждали понад 30 шкіл і садочків, вкрали речей на суму понад 700 тис. грн. Початкову школу «Світанок» обкрадали вже двічі. Винесли комп’ютер із кабінету директорки. А ще 10 нових ноутбуків.

Хто ж стоїть за цим бізнесом? Ліцензія, за якою працюють і «Космолот», і «Спортлото» і «Фаворит», належить підприємству «Українська національна лотерея». Його офіційний власник ‒ англійський інвестор Майкл Фогго. Однак конкуренти фірми неодноразово вказували, що справжній бенефіціар ‒ заступник фракції блоку Порошенка у парламенті Олександр Третьяков. УНЛ та сам Третьяков це заперечують.

Та хто би не отримував прибутки від азартних ігор, уряд та парламент не поспішають із тим, щоби їх заборонити або легалізувати. Тож львів’ян, яким не подобається розквіт напівкримінального бізнесу у їхньому місті, закликають скаржитись на гарячу лінію уряду за номером 1545.