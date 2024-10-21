Це студентська робота, яка називається «Embryo»

У Львові пошкодили вуличну скульптуру. Її встановили на вул. Шевченка,92 в межах Львівського тижня скульптури 2024. Ймовірно це сталося на вихідних. Про це у понеділок, 21 жовтня, ZAXID.NET повідомили організатори події.

Невідомі пошкодили студентську роботу, яка називається «Embryo» (ембріон).

«Минулого року в рамках тижня скульптури ми робили конкурс серед студентів. Участь брали студенти ЛНАМ і інших ВИШів. І ця скульптура – це робота переможців Grand Prix. Її авторами є Анна Немйо та Орест Прихода. Минулого року ми пообіцяли переможням вставновити їхню роботу в публічному просторі. Це була така винагорода. Ми виконали цю обіцянку», – розповіла у коментарі ZAXID.NET менеджерка Львівського тижня скульптури Анна Годун.

Невідомі пошкодили обличчя скульптури.

«Скроше за все молотком відбивали обличчя, бо це все так легко не відбити. Або ж взяли якийсь інший важкий предмет і відбивали», – зазначила Анна Годун.

Усі фото Анни Годун

Організатори Львівського тижня скульптури звернулися до міста, щоб переглянути камери відеоспостереження, а також готують заяву у поліцію.

Скульптуру «Embryo» встановили на вул. Шевченка цьогоріч. Загалом там є шість скульптур. Інші п’ять на нещодавно відремонтованій вул. Шевечнка встановили минулого року.

Пошкоджену скульптуру планують відрестврувати вже наближчим часом. Робитимуть це на місці. Організатори Львівського тижня скульптури кажуть, їхні монументи у місті руйнують вже не вперше.

«На пл. Петрушевича у нас є новий об’єкт – ми його майже закінчили. Називається він “Павільйон спадщини”. Це по суті чотири портали, які обкладені кахлями з п’єців. Це кахлі, які ми взяли по дорозі до смітників. Тобто, це не розібрані спеціально п’єци. Це кахлі, які хотіли викинути і просто віддавали. І саме з них ми зробили цю інсталяцію. І там так само, час від часу, хтось приходить і намагається нам нашкодити», – розповіла менеджерка Львівського тижня скульптури Анна Годун.

Нагадаємо, у серпні 2024 року невідомі понищили скульптуру у Стрийському парку у Львові. Йдеться про статую огрядної жінки «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Її облили мастилом і намагалися підпалити. Також минулоріч невідомі пошкодили і скульптуру одеського митця на пл. Петрушевича.