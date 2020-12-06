Візуалізація проекту-переможця

У Львові обрали найкращий проект церемоніальної будівлі на Янівському кладовищі. Переможця Всеукраїнського архітектурного конкурсу журі визначило 4 грудня, повідомляє прес-служба ЛМР.

Переможцем конкурсу обрали проект хмельницьких архітекторів Віктора Голубєва, Дмитра Райфшнайдера та Андрія Шебалдова. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, переможці професійно підійшли до проектного завдання та запропонували найкраще вирішення, що є синтезом образної та функціональної складових об'єкту.

Друге місце та премію 60 тис. грн отримав авторський колектив зі Львова Юрій Томищ, Катерина Зінчук, Марія Павловська, Вікторія Линда та Володимир Палій. Третє місце посів проект львів'ян Андрія та Володимира Дідюків. За свою роботу вони отримають 30 тис. грн премії. Додатково журі відначило проекти авторів Валентини Шароватової, Ольги Криворучко, Олександра Гуцуляка, Василя Гарбара та Андрія Шуляра.

Проектований об'єкт обслуговуватиме процеси поховань, як на Янівському так і на інших кладовищах Львова. Будівля забезпечуватиме функцію прощання із покійним, що може проводитися у світському форматі та у вигляді релігійного обряду.

Загалом участь у конкурсі взяли 28 учасників із різних міст України, які подали 18 проектів.

Зазначимо, що Янівське кладовище є другим після Личаківського у Львові за розмірами та кількістю поховань. Його відкрили у 1888 році.