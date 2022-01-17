У Львові нагородили переможців конкурсу на найкраще оформлення вітрин до зимових свят. У понеділок, 17 січня, міський голова Львова Андрій Садовий привітав переможців і вручив їм дипломи і подарунки.

Переможці цьогорічного конкурсу на найкраще оформлену вітрину:

І місце – «Родинна пекарня» на вул. Краківській

Родинна пекарня

ІІ місце – шоурум-кав'ярня Zelen'

Zelen'

ІІІ місце – кафе SOWÁ

SOWA

«Коли ми приїжджаємо в якісь європейські міста, то бачимо багато різдвяного, новорічного декору на фасадах закладів, але рідко коли можна побачитись щось цікаве, оригінальне, автентичне. Львів має свою специфіку, тому ми можемо показувати туристам, відвідувачам багато цікавої автентики. Маю велику честь сьогодні нагородити вас за ваші декорації, адже ви не лише творите красу, а й показуєте приклад, мотивуєте, надихаєте інших», – зазначив під час нагородження Андрій Садовий.

Переможцям вручили дипломи та подарунки. Загалом у конкурсі брали участь 17 закладів.