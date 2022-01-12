За перемогу ресторан «Cafe de Vino» отримає сертифікат на 15 тис. грн

У Луцьку оголосили результати конкурсу на найкращу новорічну вітрину. Згідно з висновком конкурсної комісії, переміг ресторан «Cafe de Vino», відтак міськрада передасть переможцеві 15 тис. грн. Два заклади, які отримали друге місце, отримають по 10 тис. грн, та ще три заклади, які посіли треті місця, отримають по 4,9 тис. грн. Такий конкурс у Луцьку проводили вперше.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, перше місце в конкурсі здобула вітрина ресторану «Cafe de Vino», що на вулиці Франка, 61. Відтак заклад отримає сертифікат на 15 тис. грн.

Друге місце отримала кав'ярня «Капучіно», а також студії декору та квітів «With love». Вони отримають по 10 тис. грн. На третьому місці опинились квіткова крамниця «Пеонія», кафе «Не про хліб» та офіс рекламної агенції «Partyzan Agency». Заклади отримають по 4,9 тис. грн.

Загалом до участі в конкурсі зголосились 28 закладів. Серед них ресторани, кав'ярні, квіткові крамниці та розважальні центри. Зазначимо, що конкурс тривав з 19 по 31 грудня, старання декораторів оцінювала конкурсна комісія у складі сімох чиновників міськради, одного депутата та підприємиці, яка очолює громадську організацію.