Подати заявку на участь в конкурсі можна буде з 19 по 31 грудня

Луцька міськрада оголосила конкурс для підприємців на найкращу новорічну вітрину. Подати заявки можна буде з 19 по 31 грудня, до них потрібно додати фотографії та відео вітрини. Переможець отримає сертифікат на 15 тис. грн. Друге місце розділять між двома підприємцями, вони отримають по 10 тис. грн. Відповідно, троє переможців, які посядуть третє місце, отримають по 4,9 тис. грн.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, конкурс щодо найкращого новорічного оформлення вітрин стартує у Луцьку 19 грудня, а його результати оголосять 19 січня. У ньому можуть взяти участь усі підприємці, які мають заклади на території Луцької міської територіальної громади.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити електронну заявку (її шаблон можна знайти в додатку 1), подати можна з 19 по 31 грудня. До заявки необхідно додати три фотографії з різних ракурсів та/або відео до 1,5 хв, зроблені в світлу та темну пору доби в хорошій якості.

Переможців конкурсу нагородять такими сертифікатами:

1-е місце – 15 000,00 грн для одного переможця;

2-е місце – по 10 000,00 грн для двох переможців;

3-є місце – по 4 900,00 грн для трьох переможців.

Переможців визначатиме конкурсна комісія. До її складу входитимуть семеро чиновників міськради, одна представниця підприємців та депутат міськради. Очолюватиме комісію заступниця луцького міського голови Ірина Чебелюк. Оголосити переможців обіцяють до 19 січня 2022 року.