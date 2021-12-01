У Луцькій громаді стартувало голосування за проекти бюджету участі
На реалізацію ініціатив міська рада виділила 500 тис. грн
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У селах і селищах Луцької територіальної громади розпочалось голосування за проекти бюджету участі. Воно триватиме з 1 по 10 грудня, взять участь у ньому можуть лише жителі сіл та селищ громади. На реалізацію ініціатив міська рада виділила 500 тис. грн. Перемогти зможуть п'ять проектів, які наберуть найбільше голосів, кожен з них профінансують на 100 тис. грн.
Як повідомили у прес-службі Луцької міськради, проекти подавали жителі сіл та селищ Луцької територіальної громади. Загалом на розгляд комісії подали десять проектів, з них до участі в конкурсі допустили лише дев'ять.
Серед них:
- Облаштування майданчика для пляжного волейболу в селі Липляни;
- Облаштування спортивного майданчика з тренажерами в селі Кульчин;
- Поповнення матеріально-технічної бази Прилуцького ліцею спортивним інвентарем (м'ячі, сітки, ворота);
- Встановлення фільтрів для очищення води у Прилуцькому ліцеї;
- Закупівля в Прилуцький ліцей проектора, інтерактивної дошки та іншого мультимедійного обладнання;
- Закупівля телевізора в дитячий садок №46 в селі Забороль;
- Відкриття хореографічного залу в ліцеї села Одеради;
- Закупівля спортивного інвентаря в Одерадівський ліцей;
- Облаштування вуличного спортивного майданчика в селищі Рокині;
Перемогти у конкурсі зможуть п'ять проектів, які наберуть найбільше голосів. Максимальний бюджет кожного складає 100 тис. грн, загалом на реалізацію всіх ініціатив міська рада передбачила 500 тис. грн.
У голосуванні можуть брати участь лише жителі приєднаних до Луцька сіл та селищ. Самі ж лучани проголосувати не зможуть. Віддати свій голос можна з 1 по 10 грудня.
Зазначимо, у листопаді аналогічний конкурс на найкращі проекти бюджету участі відбувся у Луцьку. Щоправда, тоді на кожен проект виділили по 250 тис. грн, а загалом на реалізацію всіх ініціатив 4 млн. грн. Загалом у конкурсі перемогли 16 ініціатив.