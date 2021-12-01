Найбільше проектів запропонував ліцей №29 села Прилуцьке

У селах і селищах Луцької територіальної громади розпочалось голосування за проекти бюджету участі. Воно триватиме з 1 по 10 грудня, взять участь у ньому можуть лише жителі сіл та селищ громади. На реалізацію ініціатив міська рада виділила 500 тис. грн. Перемогти зможуть п'ять проектів, які наберуть найбільше голосів, кожен з них профінансують на 100 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі Луцької міськради, проекти подавали жителі сіл та селищ Луцької територіальної громади. Загалом на розгляд комісії подали десять проектів, з них до участі в конкурсі допустили лише дев'ять.

Серед них:

Облаштування майданчика для пляжного волейболу в селі Липляни;

Облаштування спортивного майданчика з тренажерами в селі Кульчин;

Поповнення матеріально-технічної бази Прилуцького ліцею спортивним інвентарем (м'ячі, сітки, ворота);

Встановлення фільтрів для очищення води у Прилуцькому ліцеї;

Закупівля в Прилуцький ліцей проектора, інтерактивної дошки та іншого мультимедійного обладнання;

Закупівля телевізора в дитячий садок №46 в селі Забороль;

Відкриття хореографічного залу в ліцеї села Одеради;

Закупівля спортивного інвентаря в Одерадівський ліцей;

Облаштування вуличного спортивного майданчика в селищі Рокині;

Перемогти у конкурсі зможуть п'ять проектів, які наберуть найбільше голосів. Максимальний бюджет кожного складає 100 тис. грн, загалом на реалізацію всіх ініціатив міська рада передбачила 500 тис. грн.

У голосуванні можуть брати участь лише жителі приєднаних до Луцька сіл та селищ. Самі ж лучани проголосувати не зможуть. Віддати свій голос можна з 1 по 10 грудня.

Зазначимо, у листопаді аналогічний конкурс на найкращі проекти бюджету участі відбувся у Луцьку. Щоправда, тоді на кожен проект виділили по 250 тис. грн, а загалом на реалізацію всіх ініціатив 4 млн. грн. Загалом у конкурсі перемогли 16 ініціатив.