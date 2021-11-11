На реалізацію громадських ініціатив Луцька міськрада виділила 4 млн грн

У Луцьку завершилось голосування за проекти бюджету участі. Всього було опубліковано 63 проекти, з яких перемогу могли здобути лише 16. Бюджет для кожного з них не повинен був перевищувати 250 тис. грн, загалом на реалізацію ініціатив міськрада виділила 4 млн грн. Найбільше голосів набрав проект 26 школи про технічне оснащення актового залу, його підтримали 1892 жителів міста.

Нагадаємо, голосування за проекти бюджету участі стартувало 1 листопада. ZAXID.NET тоді показував п'ять найоригінальніших, на думку редакції, проектів. За правилами, взяти участь у голосуванні могли лише жителі Луцька. Віддати свій голос можна було одразу за п’ять ініціатив.

З 11 по 15 листопада триває етап «визначення переможців». Втім, на сайті вже можна побачити рейтинг тих ідей, які отримали найбільше голосів. Серед них:

Створення мистецького творчого простору в НВК №26 (оснащення актового залу технікою, передбачена також зарплата 8 тис. грн для звукооператора); Освітлена територія – запорука безпеки мешканців мікрорайону ЛПЗ (реконструкція вуличного освітлення на території НВК №24); Відкриті тренування з козацького бойового мистецтва Рекреаційно-туристична зона «Байрак» у Рокинях (облаштування канатної смуги перешкод); Турнір зі стрільби з лука серед школярів Луцької міської територіальної громади; Турнір зі стрільби з лука серед дорослих; Підтримка та розвиток біатлону у місті Луцьку; День 55 мікрорайону «Творчість та спорт єднає серця» (автор пропонує облаштувати сцену, фудкорт, творчу зону з майстер-класами, а також влаштувати спортивні змагання і конкурси); Комфортні та сучасні умови перебування діток у холах та коридорах школи №17 (закупівля пуфів та диванчиків для школи); Освітлення пішохідної доріжки та автостоянки (йдеться про ділянку між будинками №1 та №2 на вул. Дмитра Іващенка та ліцеєм №27); Серія заходів «Українське лицарство» (буде проведено 10 майстер-класів з лицарського бою для школярів); Каякінг у Луцькій громаді (облаштування понтонної пристані на річці Стир біля Ковельського мосту); Безпечний світ для дітей в ЗДО №41 (облаштування дитячого майданчика з елементами розмітки, перехрестя); Фестиваль фізичної культури і спорту в замку Любарта; Створення території корисного дозвілля біля ПУМ (створення інклюзивного простору у вигляді кінозалу під відкритим небом та місць для глядачів); Облаштування майданчика для вигулу та дресирування собак в 55 мікрорайоні;

До офіційного визначення та представлення переможців залишилось п'ять днів, тож у цьому списку можливі зміни. Реалізувати ініціативи планують у 2022 році.

Зазначимо, що 4 млн грн, які виділила Луцька міськрада для бюджету участі, – порівняно невелика сума. До прикладу, у Чернівцях на реалізацію ініціатив містян заклали 18 млн грн, у сусідньому Рівному – 10 млн грн, а у Львові взагалі 75 млн грн.