З 1 листопада у Луцьку стартувало голосування за проекти бюджету участі. Жителі міста можуть обрати по п’ять найцікавіших ініціатив та віддати за них свій голос. 16 проектів-переможців, які отримають найбільше голосів, профінансує міська рада. На це у бюджеті передбачили 4 млн грн.

Всьогона сайті опубліковані 63 проекти. Проголосувати можуть лише авторизовані користувачі, зробити це можна за допомогою BankID або електронного цифрового підпису. Голосування триватиме до 10 листопада. З 11 по 15 листопада конкурсний комітет обиратиме переможців, а опісля оголосить результати.

Більшість з поданих проектів стосуються облаштування дитмайданчиків, вуличного освітлення, проведення спортивних змагань. ZAXID.NET обрав показує п'ять найцікавіших ідей мешканців Луцька.

Встановлення понтонної пристані на річці Стир

Проект передбачає встановлення понтонної пристані біля Красненського моста у Луцьку. На цій ділянці річки відсутня сильна течія, тож, на думку автора ідеї, тут можна буде спокійно вчитись плавати на каяках чи SUP-бордах. Вартість проекту складає 244 тис. грн.

Згідно з проектом, понтонна пристань буде розтішована неподалік Красненського моста

Вулична вистава «Луцько. Дух міста»

Театр «Гармидер» пропонує провести шість показів вуличної вистави про легенди та історію Луцька у шести локаціях міста. Йдеться про мікрорайони Вересневе, Дубнівська, Кічкарівка, Гуща, а також у селах Прилуцьке та Жидичин. У разі перемоги такі вистави показуватимуть з квітня по червень 2022 року. Вартість проекту оцінюють в 167 тис. грн.

Виставу «Луцько. Дух міста» театр вперше показав у червні 2019 року

Майстер-класи з лицарських боїв

Головний лицар Луцька Сергій Ващук пропонує провести лекції, на яких він розповість молоді про українське лицарство та влаштує майстер-класи з середньовічного бою. Всього проект передбачає десять таких заходів, по одному в кожному мікрорайоні міста. На реалізацію проекту передбачили 249,5 тис. грн.

Автор проекту пропонує влаштувати майстер-класи з середньовічного бою

Спортивний інвентар для біатлоністів

Тренер з біатлону Василь Покотилець пропонує підтримати юних луцьких біатлоністів та допомогти купити їм спортивний інвентар. Зокрема, спортсменам не вистачає лиж, гвинтівок та спортивних черевиків. Все це планують закупити на суму 246 тис. грн. Луцький біатлон розвивається протягом трьох останніх років, зокрема, один з вихованців луцької команди претендує на попадання до складу юнацької збірної України.

Протягом останніх трьох років у Луцьку намагаються розвивати біатлон

Кінні терапевтичні прогулянки

У селі Шепель пропонують проводити кінні прогулянки для дорослих та дітей. «Учасники даного проєкту зможуть також отримати можливість правильного психологічного відпочинку за методиками анімалотерапії», – повідомляють автори. Окремо будуть заходи для людей з обмеженими можливостями. У разі перемоги проект планують реалізувати у червні-серпні 2022 року.

Кінні прогулянки планують організовувати у заказнику «Шепель»