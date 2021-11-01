Проект створення літньої сцени біля народного дому на вул. Широкій

У понеділок, 1 листопада, у Львові стартувало голосування за проекти громадського бюджету. На реалізацію проектів-переможців у 2022 році витратять 75 млн грн, що дозволить втілити близько восьми великих та ста малих проектів.

Голосування триватиме протягом 1 – 15 листопада. Кожен повнолітній львів’янин чи мешканець ОТГ може підтримали один великий проект (вартість реалізації від 500 тис. грн до 3 млн грн) та один малий проект (до 500 тис. грн).

Зробити це можна на сайті громадського бюджету, через карантинні обмеження наразі це головна можливість віддати свій голос. Якщо у вас є документ, який підтверджує право власності на нерухомість чи місце праці у Львові, і це єдиний документ, який надає вам право голосу, то ви також можете проголосувати у міських ЦНАПах (за попереднім записом).

Нагадаємо, що на громадський бюджет Львова цьогоріч подали понад 250 проектів, оглянути найцікавіші можна у нашій підбірці. Проекти, які наберуть найбільше голосів, втілять коштом міста у 2022 році. На їх реалізацію передбачено 75 млн грн.