На фото 53-річний зрадник, мешканець Луганщини, який воював проти ЗСУ на Харківщині

У Львові снайперу ворожої армії повідомили про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації. За кілька тижнів справу 53-річного зрадника передадуть до суду, уточнили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури у вівторок, 17 січня.

За даними слідства, 53-річний уродженець Довжанська (Луганщина) у лютому, одразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, добровільно перейшов на бік ворога.

«Чоловік добровільно прийшов до місцевого «військкомату» і призвався до лав окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Згодом, перебуваючи в складі так званої «народної міліції» терористичної організації «ЛНР», був призначений на посаду снайпера окремого відділення снайперів 1-го батальйону 202 стрілецького полку. Зрадник воював проти українських військових на Харківському напрямку», – повідомила СБУ.

Снайпера затримали 13 вересня під час виконання ним бойового завдання на Харківщині. За державну зраду, участь у терористичній організації бойовику «ЛНР» загрожує тюремне ув'язнення. Наразі зрадника утримують у таборі для військовополонених.

До слова, ZAXID.NET повідомляв, що у Львові незабаром судитимуть 19 учасників так званої «ЛНР», які воювали на боці окупантів. Злочинці вже затримані та перебувають у таборах для військовополонених, усіх підозрюють у державній зраді та участі у терористичній організації.

Окрім того, у грудні Галицький районний суд міста Львова визнав винним 30-річного вихідця із Луганщини Руслана Глотова, який у 2014 році брав участь у збройних формуваннях самопроголошеної «ЛНР», зокрема, чергував на блокпостах бойовиків. Вироком суду йому призначили 15 років в'язниці.