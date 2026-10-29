Запуск системи триватиме кілька днів

У п’ятницю, 30 жовтня, у Львові розпочнеться опалювальний сезон. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Від завтра, 30 жовтня, розпочинаємо опалювальний сезон у Львові. Підписав відповідне розпорядження», – йдеться в повідомленні мера.

За словами Андрія Садового, запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло з’являтиметься в будинках поступово.

«Наше головне завдання – щоб уже на вихідних у домівках було тепло. Зима скоро. Львів готується», – додав мер.

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Нагадаємо, раніше 19 жовтня мерія повідомила про початок опалювального сезону в комунальних медичних установах та закладах освіти.

Опалювальний сезон для мешканців починається традиційно, коли середньодобова температура повітря опускається до позначки +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль. У 2025 році опалювальний сезон у Львові розпочався 3 листопада.