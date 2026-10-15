Нестача персоналу може ускладнити обслуговування котелень і теплових мереж

Можливе зниження кількості заброньованих працівників для підприємств теплопостачання з 75% до 60% може вплинути на роботу критичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, коментуючи постанову уряду від 13 жовтня щодо зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних.

Як повідомили у львівській мерії, зменшення квоти бронювання для «Львівтеплоенерго» означатиме необхідність зняти бронювання з 86 фахівців. Нестача персоналу може ускладнити обслуговування котелень і теплових мереж, проведення ремонтів та ліквідацію аварій. У найгіршому випадку це створить ризики для безперебійного теплопостачання житлових будинків, медичних установ, шкіл та інших важливих об’єктів узимку.

«Для Львівтеплоенерго та Львівводоканалу рівень бронювання становив 75%. Згідно з публічною інформацією, пропонується знизити його до 60%. Якщо цю норму застосують, то Львівтеплоенерго доведеться розбронювати близько 90 працівників. Це, своєю чергою, може призвести до втрати бронювання ще для 70–80 працівників через необхідність дотримання встановленої квоти. У результаті ми ризикуємо втратити до 40–45% працівників, які безпосередньо працюють на об’єктах теплопостачання: готують до роботи твердопаливні котли, обслуговують теплові мережі, котельні та іншу критично важливу інфраструктуру», – наголосив Андрій Москаленко.

На його думку, напередодні опалювального сезону ухвалювати такі рішення вкрай ризиковано.

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У Львові централізоване теплопостачання забезпечує одне велике спеціалізоване підприємство — ЛМКП «Львівтеплоенерго».

«Сьогодні на підприємстві працюють 1924 людини, з них 568 - військовозобов’язані. Наразі заброньовано 75%, тобто 426 працівників. Це той молодий актив, зокрема зварювальники, слюсарі та спеціалісти з контрольно-вимірювальних приладів. Якщо квоту бронювання знизять до 60%, бронювання доведеться зняти з 86 людей уже перед опалювальним сезоном. Як наслідок, вони можуть звільнитися, а кадровий дефіцит посилюватиметься», – зазначили у «Львівтеплоенерго».

На підприємстві наголошують, що вже зараз відчувають нестачу кадрів через мобілізацію частини колективу та природний відтік працівників. Середній вік персоналу становить близько 57 років. Водночас для обслуговування теплового господарства потрібні спеціалісти з відповідною освітою, досвідом і професійною підготовкою.

Стурбованість можливими змінами висловила і Міжгалузева асоціація «Укртеплокомуненерго».

В асоціації додають, що зменшення ліміту бронювання може ще більше ускладнити ситуацію з персоналом. На окремих підприємствах середній вік працівників може сягати 60 років і більше. Це створюватиме додаткові труднощі з підготовкою до опалювального сезону, обслуговуванням обладнання та оперативним реагуванням на аварійні ситуації.

Тому «Львівтеплоенерго» та асоціація закликають уряд зберегти квоту бронювання на рівні не менше 75% для підприємств теплопостачання та не зменшувати ліміти для галузей, які забезпечують стабільну роботу систем життєзабезпечення мешканців.