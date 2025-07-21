Візуалізація проєкту нового музею Шухевича

У Львові оголосили тендер для вибору підрядника, який відбудує знищений Музей Романа Шухевича на Білогорщі. Тендер на платформі Prozorro оголосила ГО «Новий музей». Очікувана вартість робіт – 35 млн грн. Про це 21 липня повідомили у Львівській міській раді.

«Уже 1 серпня тендерний комітет планує обрати переможця прозорих публічних торгів. Розкриття пропозицій буде транслюватись онлайн. Очікувана вартість робіт – близько 35 млн грн. Фінансування – повністю за позабюджетні кошти. Тендерна процедура триватиме до 1 серпня 2025 року. Після цього відбудеться вибір переможця, підписання договору, отримання дозвільної документації і старт будівельних робіт на місці», – зазначено у повідомленні.

Детальніше про проєкт відбудови можна ознайомитися на сайті міськради.

Проєкт відбудови музею розробила команда Guess Line Architects під керівництвом архітектора Андрія Лесюка, він вже пройшов експертизу, також автори врахували зауваження фахівців.

Одночасно фахівці Львівського історичного музею та архітектори працюють над майбутньою експозицією. Вони вже напрацювали перші ескізи, формують дорожню карту та визначають ключові тематичні блоки. Музей буде не лише місцем вшанування пам’яті, а й простором для постійної освітньої, культурної, просвітницької діяльності, цікавим для молоді.

Триває збір коштів на відбудову музею. Від 1 січня 2025 року вдалося назбирати майже 4 млн грн внесків. Реквізити для переказу через Monobank та ПриватБанк:

ГО «Новий Музей»

ЄДРПОУ: 44482619

р/р: UA233052990000026007031029658

Призначення: Благодійний внесок на Проєкт відбудови Музею Романа Шухевича