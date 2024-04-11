Дружини мерів, які взяли участь у «Резиденції ідей»

Шестеро дружин міських голів з Куп'янська, Скадовська, Сарн, Моршина, Стрия та Нового Яричева взяли участь у дводенній «Резиденції ідей» у Львові. У прес-службі Львівської міської ради повідомили, що у межах програми 9 та 10 квітня учасниці знайомились з соціальними, медичними та культурними проектами міста. Про свій досвід соціальної активності для учасників розповіла Катерина Кіт-Садова.

Під час резиденції учасники відвідали дітей у центрі соціальних послуг та реабілітації «Джерело», модульне містечко «Маріяполіс», ветеранів та пацієнтів реабілітаційного центру Unbroken. Дружини мерів побували у центрі «Незламні матусі» та мистецьких осередках Jam Factory Art Center, «Я Галерея Львів» та Львівський муніципальний мистецький центр. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев провів екскурсію містом, під час якої розповів про впровадження проектів для людей з інвалідністю.

«Роль жінки не менш важлива. Мені здається, що у нас все вдалося. Жінки задоволені, в мене також розкриваються нові горизонти, з’являються нові ідеї та думки. Зокрема про Куп’янськ, як місто за 10 кілометрів від фронту, або про Сарни, чи про Скадовськ, який в окупації. А ці жінки переживають все це разом зі своїми чоловіками й, можливо, вони мають якусь ідею, яку хочуть проштовхнути, але не мають в собі впевненості, і ми можемо стати опорою одна одній», – розповіла Катерина Кіт-Садова.

Одна з учасниць проекту, дружина міського голови тимчасово окупованого Скадовська Тетяна Яковлева, говорить, що вже два роки мешкає у Львові. За її словами, невдовзі у місті розпочне роботу офіс Херсонщини.

«Попри те, що ми зараз у Львові, ми все одно перебуваємо у своїй бульбашці. Тож завдяки резиденції я побачила інші перспективи та чудових жінок. Розумію, що після нашої перемоги та повернення додому потрібно працювати й з психологами, і з людьми, які залишилися зараз в окупації. Я вже планую долучатися до різних проектів. Невдовзі ми відкриваємо у Львові офіс Херсонщини – Херсон незламний. Дружини мерів мають вагу, мають своє слово і повинні його говорити, виходити з тіні наших чоловіків», – сказала Тетяна Яковлева.

Додамо, що це перша резиденція, яку організували для дружин міських голів. Проект відбувся в межах програми Cities 4 Cities, яку Львівська міськрада почала разом зі шведською асоціацією місцевого самоврядування і німецьким містом Зіндельфінге.