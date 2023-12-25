У Львові «Спільнота святого Егідія» організувала святкові обіди для потребуючих

У Львові у понеділок, 25 грудня, «Спільнота святого Егідія» організувала два благодійні різдвяні обіди для тих, хто потребує допомоги. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповіла Іванна Синицька, «Спільнота святого Егідія» діє понад 20 років. Цього року на різдвяні обіди у Львові зібралися понад 250 безпритульних і потребуючих.

«На різдвяний обід ми запрошуємо наших давніх друзів – бездомних і потребуючих міста, яким роздаємо їжу щотижня, біля Порохової вежі», – розповіла координатор «Спільноти святого Егідія» у Львові Іванна Синицька.

Волонтерами та помічниками на святкових обідах для потребуючих стали внутрішньо переміщені особи.

«Вони, майже два роки тому, знайшли прихисток у Львові від війни, і зверталися до нас по допомогу, а сьогодні допомагають іншим. І в цьому сила Різдва», – сказала Іванна Синицька.

Цьогорічний святковий обід відбувся синхронно з 70-ма країнами світу, де діє спільнота. В Україні такий обід організували у Києві та Івано-Франківську.

«Я безмежно вдячний тим, хто організував цей обід. Адже наш Господь прийшов до кожної людини, зокрема до убогої, потребуючої, до переселенців. І нам дуже приємно, що наші внутрішньо переміщені стали добрим знаряддям у Божих руках і тут служать і допомагають в організації», – сказав єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ, владика Володимир Груца.

Відбувалося частування у студентській їдальні НУ «Львівська політехніка» та трапезній Українського католицького університету. Також відвідувачі святкових обідів отримали подарунки, разом поколядували та подивилися вертеп.

«Сьогодні кожен з нас, в часі Різдва, під час молитви, загадує одне спільне для нас бажання - це бажання про перемогу. Тому хочу, щоб ми всі разом, будучи тут, один поруч з одним, пам’ятали про ціну нашої свободи. Щоб ми були вдячні тим, хто організував сьогоднішній почастунок - спільноті святого Егідія, та подякували нашим Героям, завдяки яким є можливою наша зустріч», – зазначив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Довідково. Спільнота святого Егідія – міжнародна організація, яка є у більш, ніж 70 країнах світу. Виникла у 1968-му році в Римі. Відома допомогою бездомним, літнім, дітям, мігрантам і тд. В усьому світі за різдвяними столами збирається близько 330 тисяч потребуючих.