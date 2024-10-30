У Львові організували Всеукраїнську школу мистецтвознавства для учнів з різних регіонів
Школа «Львів мистецький» триває впродовж тижня канікул
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На час осінніх канікул, які здебільшого припадають на останній тиждень жовтня, у Львові організували Всеукраїнську школу з мистецтвознавства. Її учасниками стали школярі з Херсонщини, Сумщини та Львівщини, пише ЛОВА.
Школу з мистецтвознавства проводить Національний центр «Мала академія наук України». Мета проєкту – познайомити школярів з багатою спадщиною Львова, його музеями, зацікавити школярів 7-11 класів мистецтвознавством як наукою.
Для школярів підготували пізнавальну програму:
- відвідини майстерень львівських митців,
- зустрічі з відомими галеристами,
- майстер-класи театральних студій,
- огляд колекцій музеїв,
- візит у Львівську національну академію мистецтв.
До прикладу, у Львівському музеї історії релігії учасникам Всеукраїнської школи з мистецтвознавства показали колекцію живопису, ткацтва, стародруків, розповіли про їхню реставрацію.
Школа «Львів мистецький» триватиме впродовж 27 жовтня – 2 листопада.