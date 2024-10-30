Дітей намагаються зацікавити мистецтвом

На час осінніх канікул, які здебільшого припадають на останній тиждень жовтня, у Львові організували Всеукраїнську школу з мистецтвознавства. Її учасниками стали школярі з Херсонщини, Сумщини та Львівщини, пише ЛОВА.

Школу з мистецтвознавства проводить Національний центр «Мала академія наук України». Мета проєкту – познайомити школярів з багатою спадщиною Львова, його музеями, зацікавити школярів 7-11 класів мистецтвознавством як наукою.

Для школярів підготували пізнавальну програму:

відвідини майстерень львівських митців,

зустрічі з відомими галеристами,

майстер-класи театральних студій,

огляд колекцій музеїв,

візит у Львівську національну академію мистецтв.

До прикладу, у Львівському музеї історії релігії учасникам Всеукраїнської школи з мистецтвознавства показали колекцію живопису, ткацтва, стародруків, розповіли про їхню реставрацію.

Школа «Львів мистецький» триватиме впродовж 27 жовтня – 2 листопада.