Небайдужі львів’яни затримали харків’янина, що вирвав з рук 60-річної пенсіонерки гаманець та спробував втекти. Люди тримали грабіжника до приїзду поліції.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився у середу, 27 квітня. На вул. Алли Горської, що неподалік ринку «Привокзальний», чоловік вирвав гаманець з рук 60-річної пенсіонерки з Яворівського району. Він намагався втекти, але його затримали очевидці.

Поліцейські встановили його особу – це 42-річний житель Харкова, його затримали його у порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.