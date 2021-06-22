У Львові перекриють три десятки вулиць через півмарафон
Львівський півмарафон відбудеться на вихідних, 26-27 червня
У неділю, 27 червня, на час проведення шостого Львівського півмарафону тимчасово перекриють рух понад трьома десятками вулиць міста. 26 червня також перекриють частину проспекту Свободи.
Як повідомили на Facebook-сторінці заходу, з 6:00 26 червня до 22:00 27 червня рух обмежать на ділянці просп. Свободи, 16-28, решту вулиць перекриють зранку 27 червня.
Графік перекриття:
- просп. Свободи, 1-49 – з 07:00 до 14:30
- вул. Вітовського – з 07:00 до 09:15
- вул. Академіка Сахарова – з 07:00 до 12:30
- вул. Горбачевського – з 07:00 до 12:45
- вул. Генерала Чупринки – з 07:00 до 12:45
- вул. Мельника – з 07:00 до 12:45
- вул. Коновальця – з 07:00 до 13:00
- вул. Житомирська – з 07:00 до 13:00
- вул. Антоновича – з 07:00 до 13:00
- вул. Митрополита Ангеловича – з 07:00 до 13:00
- вул. Шептицьких – з 07:00 до 13:30
- вул. Митрополита Андрея – з 07:00 до 13:30
- пл. Святого Юра – з 07:00 до 13:30
- вул. Листопадового Чину – з 07:00 до 13:30
- вул. Академіка Гнатюка – з 07:00 до 13:30
- пл. Різні – з 07:00 до 11:30
- просп. Чорновола – з 07:00 до 11:30
- пл. 700-річчя Львова – з 07:00 до 11:30
- вул. Замарстинівська – з 07:00 до 11:30
- вул. Хмельницького – з 07:00 до 11:30
- вул. Гонти – з 07:00 до 11:30
- пл. Данила Галицького – з 07:00 до 11:30
- вул. Підвальна – з 07:00 до 11:30
- вул. Винниченка – з 07:00 до 11:30
- вул. Лисенка – з 07:30 до 11:45
- вул. Заньковецької – з 07:30 до 11:45
- вул. Личаківська – з 07:30 до 11:45
- вул. Чехова – з 07:30 до 11:45
- вул. Тершаковців – з 07:00 до 12:00
- вул. Устияновича – з 07:00 до 13:30
- вул. Бібліотечна – з 07:00 до 13:30
- вул. Словацького – з 07:00 до 13:30
Львівський півмарафон за підтримки компанії «Молокія» проводять уже шостий рік поспіль. Минулоріч через пандемію коронавірусу він відбувався в нетиповому онлайн-форматі: учасники мали подолати індивідуально певну кількість кілометрів у визначені дати, час, маршрут та місце забігу вони обирали самостійно.
У межах півмарафону відбуваються індивідуальні (на 4,2, 10, 21 та 42 км) та командні (на 10, 21 та 42 км) забіги, естафети та дитячі змагання. Через карантинні обмеження учасники повинні перебувати в масках, які додають до стартового пакету, скрізь, окрім дистанції забігу. Також учасники забігів стартуватимуть колонами, відстань між ними має становити не менше 1,5 м.