У неділю, 27 червня, на час проведення шостого Львівського півмарафону тимчасово перекриють рух понад трьома десятками вулиць міста. 26 червня також перекриють частину проспекту Свободи.

Як повідомили на Facebook-сторінці заходу, з 6:00 26 червня до 22:00 27 червня рух обмежать на ділянці просп. Свободи, 16-28, решту вулиць перекриють зранку 27 червня.

Графік перекриття:

просп. Свободи, 1-49 – з 07:00 до 14:30

вул. Вітовського – з 07:00 до 09:15

вул. Академіка Сахарова – з 07:00 до 12:30

вул. Горбачевського – з 07:00 до 12:45

вул. Генерала Чупринки – з 07:00 до 12:45

вул. Мельника – з 07:00 до 12:45

вул. Коновальця – з 07:00 до 13:00

вул. Житомирська – з 07:00 до 13:00

вул. Антоновича – з 07:00 до 13:00

вул. Митрополита Ангеловича – з 07:00 до 13:00

вул. Шептицьких – з 07:00 до 13:30

вул. Митрополита Андрея – з 07:00 до 13:30

пл. Святого Юра – з 07:00 до 13:30

вул. Листопадового Чину – з 07:00 до 13:30

вул. Академіка Гнатюка – з 07:00 до 13:30

пл. Різні – з 07:00 до 11:30

просп. Чорновола – з 07:00 до 11:30

пл. 700-річчя Львова – з 07:00 до 11:30

вул. Замарстинівська – з 07:00 до 11:30

вул. Хмельницького – з 07:00 до 11:30

вул. Гонти – з 07:00 до 11:30

пл. Данила Галицького – з 07:00 до 11:30

вул. Підвальна – з 07:00 до 11:30

вул. Винниченка – з 07:00 до 11:30

вул. Лисенка – з 07:30 до 11:45

вул. Заньковецької – з 07:30 до 11:45

вул. Личаківська – з 07:30 до 11:45

вул. Чехова – з 07:30 до 11:45

вул. Тершаковців – з 07:00 до 12:00

вул. Устияновича – з 07:00 до 13:30

вул. Бібліотечна – з 07:00 до 13:30

вул. Словацького – з 07:00 до 13:30

Львівський півмарафон за підтримки компанії «Молокія» проводять уже шостий рік поспіль. Минулоріч через пандемію коронавірусу він відбувався в нетиповому онлайн-форматі: учасники мали подолати індивідуально певну кількість кілометрів у визначені дати, час, маршрут та місце забігу вони обирали самостійно.

У межах півмарафону відбуваються індивідуальні (на 4,2, 10, 21 та 42 км) та командні (на 10, 21 та 42 км) забіги, естафети та дитячі змагання. Через карантинні обмеження учасники повинні перебувати в масках, які додають до стартового пакету, скрізь, окрім дистанції забігу. Також учасники забігів стартуватимуть колонами, відстань між ними має становити не менше 1,5 м.