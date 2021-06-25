Загалом 27 червня до 14:00 не працюватимуть 21 автобусний маршрут, шість трамвайних та сім тролейбусних

У неділю, 27 червня, через проведення півмарафону у Львові перекриють понад 30 вулиць у центральній частині міста. На час проведення змагань частина громадського транспорту не курсуватиме взагалі, а інші матимуть скорочені маршрути.

Так, до 14:00 не працюватимуть:

21 автобусний маршрут – 1А, 2А, 7, 9, 15, 21, 22, 24, 25, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53;

шість трамвайних маршрутів – 1, 2, 3, 4, 6, 9;

сім тролейбусних маршрутів – 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32.

Зміни в маршрутах громадського транспорту до 14:00:

трамвай №8 курсуватиме з Сихова до Академії мистецтв;

тролейбуси №22, 24, 25, 29, 30, 31, 32 протягом 26 та 27 червня курсуватимуть за маршрутом вул. Грінченка – ТЦ Forum Lviv;

курсуватимуть за маршрутом вул. Грінченка – ТЦ Forum Lviv; автобуси №8 та 8А – з смт Брюховичі до кільця на просп. Чорновола;

автобус №3А – від ТРЦ King Cross Leopolis до Монументу слави на вул. Стрийській;

автобус №18 – від вул. Суботівської до Монументу слави на вул. Стрийській;

автобуси №17, 20, 31, 34, 51 – вул. Городоцька, вул. Клепарівська (вул. Джерельна), вул. Хімічна, просп. Чорновола;

автобуси №5А та 29 – з м. Винники до пл. Митної;

автобуси №6А та 52 – скорочений до церкви Анни (вул. Бенедиктовича);

автобус №61 – поділений на два маршрути: с. Рясне-Руське – вул. Бенедиктовича та с. Підбірці – пл. Митна.

Загалом на час півмарафону обмежать рух на 32 вулицях:

просп. Свободи, 1-49 – з 07:00 до 14:30

вул. Вітовського – з 07:00 до 09:15

вул. Академіка Сахарова – з 07:00 до 12:30

вул. Горбачевського – з 07:00 до 12:45

вул. Генерала Чупринки – з 07:00 до 12:45

вул. Мельника – з 07:00 до 12:45

вул. Коновальця – з 07:00 до 13:00

вул. Житомирська – з 07:00 до 13:00

вул. Антоновича – з 07:00 до 13:00

вул. Митрополита Ангеловича – з 07:00 до 13:00

вул. Шептицьких – з 07:00 до 13:30

вул. Митрополита Андрея – з 07:00 до 13:30

пл. Святого Юра – з 07:00 до 13:30

вул. Листопадового Чину – з 07:00 до 13:30

вул. Академіка Гнатюка – з 07:00 до 13:30

пл. Різні – з 07:00 до 11:30

просп. Чорновола – з 07:00 до 11:30

пл. 700-річчя Львова – з 07:00 до 11:30

вул. Замарстинівська – з 07:00 до 11:30

вул. Хмельницького – з 07:00 до 11:30

вул. Гонти – з 07:00 до 11:30

пл. Данила Галицького – з 07:00 до 11:30

вул. Підвальна – з 07:00 до 11:30

вул. Винниченка – з 07:00 до 11:30

вул. Лисенка – з 07:30 до 11:45

вул. Заньковецької – з 07:30 до 11:45

вул. Личаківська – з 07:30 до 11:45

вул. Чехова – з 07:30 до 11:45

вул. Тершаковців – з 07:00 до 12:00

вул. Устияновича – з 07:00 до 13:30

вул. Бібліотечна – з 07:00 до 13:30

вул. Словацького – з 07:00 до 13:30

Також з 6:00 26 червня до 22:00 27 червня рух обмежать на ділянці просп. Свободи, 16-28.