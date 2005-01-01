Президент України зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади у Львові

Генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт відвідає Львів, де проведе 18 січня зустріч у Палаці Потоцьких з президентом України Петром Порошенком. У ході дводенного візиту Жулі Пайєтт також відвідає Яворівський полігон, де канадські військові інструктори навчають українців.

Про детальний графік представниці Канади інформує канадський сайт СrossroadsToday, посилаючись на прес-службу Жулі Пайєтт. 18 січня генерал-губернаторка Канади відвідає меморіал загиблих в АТО на Личаківському цвинтарі, а також навчальний центр Військової служби правопорядку ЗСУ у Львові, де вона зустрінеться з українськими та канадськими військовими.

54-річна Жулі Пайєтт, у минулому астронавтка НАСА, у жовтні минулого року призначена на посаду генерал-губернатора Канади (фото «РБК-Україна»)

І вже після цього генерал-губернаторка зустрінеться з президентом України Петром Порошенком в палаці Потоцьких. Вони обговорять двосторонні відносини Канади та України.

Після зустрічі з президентом Жулі Пайєтт відвідає Міжнародний Центр миротворчості та безпеки у Старичах Яворівського району. Там їй продемонструють, як функціонує «Операція Unifier» – місія канадських збройних сил з навчання і допомоги українським військовим.

Генерал-губернатор Канади, згідно з канадською традицією, є представником британської королеви і наділений лише символічними, головним чином, церемоніальними, повноваженнями.