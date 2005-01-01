Петро Порошенко назвав головні досягнення України у 2017 році

Як змінився Львів у 2017 році.

Безвізовий режим із Євросоюзом, ухвалення пенсійної, медичної та освітньої реформ, а також масштабні ремонти доріг – це, на думку президента України, головні досягнення держави у році, що минає.

«Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги», - зазначив президент, підсумовуючи 2017 рік.

До досягнень та позитивних моментів глава держави також зарахував перший політ літака Ан-132, проведення «Євробачення» у Києві, перемоги українського боксу, зокрема Олександра Усика та Василя Ломаченка, участь українців у «Іграх нескорених». Також Порошенко згадав про посилення українського війська протягом року та звільнення полонених.