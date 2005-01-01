Петро Порошенко назвав головні досягнення України у 2017 році

Безвізовий режим із Євросоюзом, ухвалення пенсійної, медичної та освітньої реформ, а також масштабні ремонти доріг – це, на думку президента України, головні досягнення держави у році, що минає.
«Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги», - зазначив президент, підсумовуючи 2017 рік.
До досягнень та позитивних моментів глава держави також зарахував перший політ літака Ан-132, проведення «Євробачення» у Києві, перемоги українського боксу, зокрема Олександра Усика та Василя Ломаченка, участь українців у «Іграх нескорених». Також Порошенко згадав про посилення українського війська протягом року та звільнення полонених.
Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 грудня 2017 р.
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