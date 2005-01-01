Як змінився Львів у 2017 році

Перший будинок для учасників АТО, ревіталізація заводів, відкриття Центру Шептицького, новий статут міста, нові авіарейси та десятки інших спогадів останніх 12 місяців. ZAXID.NET підготував добірку подій, якими жило місто у 2017 році.

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Стали найкращими за результатами ЗНО

У 2017 році Львів посів перше місце в Україні за рівнем знань випускників. Загалом 27 львівських школярів отримали на ЗНО 200 балів та четверо – по 400 балів. Предмет, з якого львівські школярі найчастіше отримують 200 балів, – це математика.

Усі учні, які набрали на ЗНО 200 та 400 балів, отримали від міста грошові винагороди по 2 тис. або 4 тис. грн.

Вперше нагородили найкращих школярів преміями

Цього року 30 найкращих школярів вперше отримали від міста премії по 10 тис. грн. Це призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад, а також конкурсів наукових робіт. Більшість (22 з 30) із нагороджених учнів навчаються у Львівському фізико-математичному ліцеї. Нагородження найкращих учнів міста передбачене Програмою підтримки обдарованої молоді Львова, прийнятою у травні 2017 року.

Створили у школах інтерактивні класи

У львівські школи цього року придбали 98 мультибордів. Закупили також обладнання для 26 кабінетів фізики, відкрили дев'ять оновлених мультифункційних лабораторій та сім відремонтованих кабінетів трудового навчання. У трьох школах облаштували лінгафонні кабінети, а у 38 навчальних закладах з'явилися також 3D-принтери.

Відкрили нові школи та дитсадки

У 2017 році відновили роботу навчальних закладів, які довгий час не функціонували. Це дитсадки на вул. Рильського, 9; вул. Володимира Великого, 125а; вул. Зубрівській, 9 та на вул. Новознесенській, 42. Окрім цього у місті запрацювали одна приватна школа та два приватні дитсадки.

Підтримали приватні школи та садки

Львів першим в Україні запровадив фінансову підтримку приватним школам та дитсадкам – у розмірі 30% від встановленого нормативу бюджетного забезпечення однієї дитини (учня) на відповідний бюджетний рік. Таке фінансування вже отримують 11 навчальних закладів.

Встановили перші відеокамери з визначенням автомобільних номерів

Загалом Центр безпеки міста опрацьовує зображення із 180 камер відеоспостереження. Цього року додатково встановлено відеонагляд біля Консульства Республіки Польща та на площі Святого Юра.

Окрім цього при в'їзді у місто з київської траси (на вул. Б. Хмельницького) встановили перші камери відеоспостереження з аналітикою визначення номерних знаків. Наразі ці камери мають можливість зчитувати номерні знаки п’яти країн – України, Польщі, Литви, Естонії та Росії, однак у майбутньому планується можливість розпізнавання авто з 180 країн. Такі ж камери невдовзі мають встановити ще на кількох в'їздах у місто, зокрема на вул. Городоцькій, Кульпарківській та Личаківській.

Провели перший безпековий форум

У місті цього року відбувся перший Львівський безпековий форум, на якому фахівці та експерти зі США, Канади, Європи та України обговорювали питання міжнародної безпеки та політичної ситуації у Європі.

Завершили будівництво першого будинку для учасників АТО

На вул. Під Голоском завершили будівництво багатоповерхівки для учасників АТО. У новому будинку є 53 квартири, у грудні 2017 року 43 сім'ї методом жеребкування вже обрали собі квартири у цій новобудові. Усього ж у цьому районі заплановано зведення чотирьох будинків для учасників АТО та родин загиблих бійців.

Почали ревіталізацію старих заводів

У Львові розпочали оновлення промислових зон. На базі 15 старих заводів планують створити інноваційні простори для роботи креативних підприємців. У сформованому міським управлінням ІТ списку об'єктів є не лише заводи, які потребують залучення інвесторів. У цьому переліку є також промислові об'єкти, ревіталізація яких може бути хорошим прикладом для інших – !FESTrepublic на вулиці Старознесенській, 24-26; «Фабрика повидла» на вул. Б. Хмельницького, 124 чи завод «РЕМА» на вул. Заводській, 31.

Відкрили нові авіанапрямки

Львівський аеропорт у 2017 році суттєво розширив географію польотів до європейських міст. Так, цього року зі Львова відкрили нові рейси до Вроцлава, Познані, Бидгоща, Берліна, Мілана, Неаполя, Венеції та інших міст. Вже анонсовані авіарейси до Ґданська, Катовіце, Дортмунда, Лондона, Брно та Ольштина – більшість із них стануть доступними у першій половині 2018 року.

Зустріли мільйонного пасажира

Вперше за 26 років у львівському аеропорту прийняли більше одного мільйона пасажирів. Востаннє таке було ще у 1991 році, однак відтоді максимальна чисельність пасажирів у аеропорту не перевищувала 740 тис. Мільйонною пасажиркою у 2017 році стала мешканка Ковеля Волинської області Вікторія Ревуцька, яка зі Львова летіла до Києва.

Отримали кошти на сміттєпереробний завод

У липні 2017 року міськрада підписала із ЄБРР Угоду про наміри кредитного фінансування. За умовами угоди, ЄБРР надасть місту 25 млн євро кредитних та 10 млн євро грантових коштів для будівництва сміттєпереробного заводу. Будівництво заводу мають намір почати наступного року. Замість території біля ТЕЦ-2 ЛМР тепер планує збудувати сміттєпереробний завод поблизу очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій.

Створили «розумний» туристичний маршрут

У вересні 2017 року у місті запустили «розумний» туристичний маршрут «Вперше у Львові». Він прокладений 15 історичними локаціями, біля яких встановлені спеціальні плитки з QR-кодами та стрілки, що вказують напрям до інших пам'яток. Скануючи QR-коди смартфоном, туристи отримують інформацію про історичні локації та відкриття, що були зроблені у Львові. Маршрут «Вперше у Львові» розроблений спільно з львовознавцем Ільком Лемком і наразі доступний чотирма мовами – українською, польською, німецькою та англійською.

Модернізували площу Митну

На День міста у травні урочисто відкрили відреставровану площу Митну. Тут замінили всі мережі комунікацій, відремонтували вхід у підземний перехід, замінили старе бетонне покриття із залізобетонних плит та реконструювали старий фонтан, зробивши його пішохідним.

Відреставрували музей Пінзеля

У 2017 році завершили реставрацію музею скульптури Йогана Пінзеля. Загалом на дах, фасад та вітражі місто виділило шість млн грн. Оскільки п'ять вітражів перебували в критичному стані, то довелося замінювати у них металевий каркас та підклеювати знищене скло.

Отримали кошти на е-квиток

У травні 2017 року міськрада ратифікувала кредитний договір на суму 10 млн євро, укладений між ЛКП «Львівавтодор» та ЄБРР для впровадження електронного квитка. Також цього року обрали назву е-квитка у Львові («ЛеоКарт») та визначили консультанта з впровадження проекту (австрійська компанія iC consulenten). Наразі ще невідомий переможець тендеру на виготовлення карток та встановлення валідаторів у громадському транспорті. Завершити всі тендерні процедури мали б до кінця 2017 року, а на початку 2018 року розпочнуть встановлювати валідатори у тестовому режимі. Повноцінно запрацювати у Львові е-квиток має наприкінці 2018.

Запровадили безготівковий розрахунок

У Львові вперше в Україні запровадили систему безготівкового розрахунку за проїзд у міському електротранспорті. У всіх трамваях та тролейбусах встановили наліпки з QR-кодами, які дозволяють розраховуватися за проїзд за допомогою смартфонів.

Створили новий статут міста

У грудні депутати Львівської міськради прийняли новий статут Львова – основний документ міста, який має вищу юридичну силу з-поміж всіх інших актів, виданих ЛМР, міським головою чи іншими органами і посадовими особами міста. У статуті описані повноваження органів влади, права і обов'язки мешканців міста та способи їх долучення до управління містом. На відміну від попереднього статуту, прийнятого у 2002 році, у новому документі також є детальний опис того, як мають звітувати перед мешканцями мер та депутати ЛМР.

Відкрили перший в Україні Центр адопції тварин

У червні 2017 року на базі ЛКП «Лев» відкрили перший в Україні Центр адопції (всиновлення) безпритульних тварин. Тож львів’яни отримали змогу швидко та зручно знайти дані про усіх безпритульних собак та котів міста, готових до прилаштування, а також оформити процедуру «всиновлення». Із часу відкриття центру у нові родини прилаштували 489 собак і котів.

Безкоштовне чіпування домашніх собак

У вересні ЛКП «Лев» розпочало безкоштовну ідентифікацію домашніх собак електронними мікрочіпами. За попередніми підрахунками, у Львові є майже 41 тис. домашніх тварин. Для безкоштовного чіпування собак місто отримало 5 тис. чіпів. Кожну прочіповану собаку внесли до міжнародної бази даних. Наявність чіпу дасть змогу господарям їздити за кордон зі своїми тваринами.

Запустили портал відкритих даних

Львівська міська рада першою в Україні презентувала Портал відкритих даних. Це онлайн-платформа, що містить інформацію від різних структурних підрозділів мерії, а також інших установ, що працюють на території міста. Зараз тут опубліковано понад 380 наборів відкритих даних. Щомісяця портал відвідує близько 1200 користувачів. Зазначимо, що Львів також став першим українським містом, яке приєдналось до Міжнародної хартії відкритих даних.

Геопортал Львова

Весною у Львові також запустили міський геопортал, на якому зібрали публічну інформацію з різних сфер міста. Львів’яни можуть побачити на одній карті рейтинг найкращих та найгірших міських шкіл за результатами ЗНО, як часто трапляються ДТП чи крадіжки на конкретній вулиці міста, паспорт кожного будинку та що було на місці того чи іншого будинку 100 років тому.

Отримали перше місце за прозорість

Львівська міська рада очолила рейтинг прозорості муніципалітетів. У рейтингу прозорості 100 міст України Львів отримав найбільшу кількість балів – 59,7 зі 100 можливих. Авторами рейтингу є аналітики Transparency International Україна та Інституту політичної освіти.

Першими в Україні провели ПЕН-конгрес

Міжнародний конгрес ПЕН-клубу – одна з наймасштабніших культурних подій, що відбулася в Україні. Тема цьогорічного конгресу, який відбувся у Львові, – «Відстоювання правди у добу пропаганди». Для участі у конгресі ПЕН-клубу до Львова приїхали близько 200 літераторів з понад 70 країн.

Організували фестиваль класичної музики LvivMozArt

LvivMozArt присвячений молодшому сину композитора Вольфганга Амадея Моцарта Францу Ксаверу, якого називали «львівським Моцартом». Ідея фестивалю належить українській диригентці Оксані Линів, першій жінці, яка стала головною диригенткою опери та філармонійного оркестру в австрійському Граці.

Відкрили Центр митрополита Андрея Шептицького

Центр Митрополита Андрея Шептицького будували два роки, його площа 6027 м2, вартість – близько 5,7 млн доларів. Центр Шептицького є першою за часи незалежності будівлею, що збудована спеціально для бібліотеки. Окрім бібліотеки на 120 тис. книг тут розташовані навчальні аудиторії, адміністрація та публічний простір.