Володарі мишок

Львівський ІТ Кластер провів друге масштабне дослідження ІТ-ринку Львова та з’ясував економічний ефект ІТ-індустрії Львова на інші сфери економіки міста. Дослідження дає відповідь на питання скільки заробляють ІТ-спеціалісти Львова і на що витрачають свої гроші.

Річний оборот IT-галузі у Львові перевищив півмільярда доларів США. Загальний економічний ефект, що складається з прямого і непрямого економічного ефекту від ІТ-індустрії Львова – $734 млн. Загалом один ІТ-спеціаліст створює більше трьох робочих місць в інших сферах у Львові, загальна кількість створених робочих місць за 2017 рік сягає 53 тис. Тобто ІТ-індустрія у Львові створює 13,8% усіх робочих місць у місті.

«ІТ-індустрія, по праву, вважається авангардом львівської економіки. Варто лише порахувати - станом на 2017 рік у місті налічується 247 ІТ-компаній і працює майже 20 тисяч ІТ-спеціалістів. Кожен ІТ-спеціаліст, мешкаючи у Львові, створює ще 3,37 робочих місця. Отож, ми забезпечуємо працею понад 50 тисяч львів’ян. Водночас, ІТ - це інноваційний бізнес, який працює з іноземними замовниками. Ми приносимо в місто нові технології, нові способи вирішення питань, нові стандарти сервісу. Сукупність усіх цих факторів дає поштовх розвитку Львова», - коментує Андрій Павлів, СЕО компанії N-iX, голова Наглядової Ради Львівського ІТ Кластеру.

Сфера нерухомості

Середній дохід одного ІТ-спеціаліста у Львові становить $1740. У дослідженні IT Research 2.0 з’ясували, що купують ІТ-спеціалісти у Львові за ці кошти. Найбільшу суму - $40,4 млн вони витратили на придбання нерухомості на первинному ринку Львова, $6,1 млн - на вторинному ринку та $26,5 млн - на земельні ділянки.

Основні джерела коштів для придбання нерухомості: 93,9% - Власні накопичені кошти

26,8% - Позика в друзів / родичів

16,0% - Подарунок родичів

7,5% - Позика / кредит в банку 7% ІТ-працівників придбали більше, ніж один об’єкт нерухомості. В своїй більшості ІТ-спеціалісти купують житлову нерухомість, а саме квартири у багатоповерхівках. Приблизно 7% надають перевагу приватним будинкам. Проте не всі купують власне житло, адже 47% айтішників орендують помешкання, витрачаючи на оренду в сумі $18,2 млн на рік. Максимальні витрати за оренду квартири протягом місяця становлять $500.

Автомобільна сфера

$16 млн ІТ-спеціалісти витратили протягом року на купівлю нових автомобілів та $6,2 млн на автомобілі вторинного ринку. Загалом на первинному автомобільному ринку у 2016 році айтішниками було придбано 459 автомобілів.

39,5% львівських ІТ-спеціалістів мають у власності авто, з яких:

у 33,8% одне авто;

у 5,3% два авто;

у 0,4% є три автомобіля.

$3,5 млн з зарплат ІТ-спеціалістів дісталися львівським таксистам, а понад $0,5 млн - громадському транспорту (маршрутки, тролейбуси і трамваї).

Банківська сфера

Загальна сума депозитів львівських ІТ-спеціалістів становить $66,3 млн. Отже, 75,5% працівників ІТ сфери заощаджують кошти.

Дозвілля

В ході дослідження з’ясували, як ІТ-спеціалісти проводять своє дозвілля. Найбільше грошей вони витрачають на походи в кіно – $2,1 млн було витрачено в сумі на кінотеатри за рік. Також айтішники активно подорожують. $29,9 млн за рік вони витратили на відпустки закордоном та $10,3 млн на подорожі Україною.

ІТ-спеціалісти полюбляють харчуватися не вдома, на харчування в ресторанах та кафе вони витратили за рік немалу суму – $18,8 млн.

Благодійність

48% ІТ-спеціалістів займаються благодійністю, 92,5% з них перераховують кошти на благодійні акції, фонди. Загалом на благодійність за рік витратили 2,7 млн доларів.

Портрет типового айтішника

Типовий львівський ІТ-спеціаліст – віком 28 років (медіана), таких 44,7% від загальної кількості. 30,9% від усіх ІТ-спеціалістів становлять жінки. Більшість працівників сфери ІТ одружені (45,7%), мають одну дитину (63,5%) та займають посаду Software Engineer (44,7%).

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Детальніше про дослідження ІТ-ринку Львова можна почитати на сайті львівського IT-кластеру. Про результати першого дослідження у 2016 році читайте тут.