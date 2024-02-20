У Львові підняли прапор Андрія Дигдаловича, який загинув на Майдані
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 лютого
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У вівторок, 20 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Ситуація загострюється. Польські протестувальники жорсткіше блокують рух на кордоні з Україною. Натомість українські перевізники влаштували дзеркальну акцію.
- Все під контролем. У Львові облаштують відеонагляд на прибудинкових територіях ОСББ.
- 10 річниця кривавих подій на Майдані. У Львові загиблих учасників Революції Гідності вшанували на Личакові та Меморіалі Героїв Небесної сотні.
- Розмовляли про стиль. У Львові влаштували бранч для дружин, партнерок і сестер поранених захисників.
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