Українські перевізники не пропускають вантажівки з Польщі

У вівторок, 20 лютого, українські перевізники у відповідь на блокування кордону поляками влаштували дзеркальну акцію на трьох пунктах пропуску – «Рава-Руська», «Краковець», «Шегині». Організатори контролюють порядок проїзду через зазначені пункти пропуску, не дозволяючи польським вантажівкам об’їжджати загальну чергу.

Мирна акція розпочалася о 12:00. У пункті пропуску «Краковець» учасники акції спершу проїхалися колоною, а потім вишикувалися в ряд і контролюють транспорт, який проїжджає.

«Водії стоять тижнями, живуть в машинах без жодних умов. Кордон блокують фермери, але маємо інформацію, що до цього причетні польські перевізники. Є проросійська партія "Конфедерація", яка надає всі настанови що і як робити. Вимог до України фактично нема, вони мають претензії до свого уряду, до Єврокомісії, але страждаємо ми», – розповів ZAXID.NET голова громадської організації «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимир Михалевич.

«В нас є інформація, що кожен тракторист отримує приблизно по 100 євро на добу за те, що він стоїть на кордоні. Всі ті інші наративи – це сліди російської пропаганди, вони ширять ненависть до нас, українців. Також співорганізатор акції, Маклер, повʼязаний з Росією через транспортні перевезення», – розповів учасник акції Мирослав Крук.

Учасники акції зупинятимуть всі автомобілі, які виїжджатимуть з кордону, зокрема, й українські. Вантажівки із гуманітарною і військовою допомогою пропускатимуть. Учасники акції чергуватимуть позмінно.

Акція триватиме цілодобово до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Польські вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускають (фото ZAXID.NET)

«В той час, як наші автомобілі стоять по 10 днів, взагалі не рухаються, польські перевізники роблять по чотири рейси в місяць і таким чином заробляють гроші. Якщо він завантажився вчора і замитнився, а сьогодні він вже тут – це нереально, значить, він обʼїхав кордон. Будемо ставити ці машини на паркінг тут. До моменту, поки не виїде з того самого числа наш український автомобіль, який простоїть там тиждень чи два», – додав Володимир Михалевич.

Нагадаємо, від листопада 2023 року поляки почали блокувати кордон з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у різних пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та Європейського Союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. Польські політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.