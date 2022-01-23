Від неділі, 23 січня, до вівторка, 25 січня, у кожному районі Львова працюватиме цілодобовий пункт обігріву, адже синоптики прогнозують до 12 градусів морозу у ніч на понеділок і до 18 – у ніч на вівторок.

У пунктах обігріву, повідомляють у міськраді Львова, можна буде випити чаю і погрітись у будь-який час протягом доби.

Цілодобові пункти обігріву працюватимуть за адресами:

Галицька РА, вул. Ференца Ліста, 1, (097) 442 33 61;

Шевченківська РА, вул. Липинського, 11, (067) 682 04 37;

Личаківська РА, вул. Костя Левицького, 67, (067) 595 43 71;

Залізнична РА, вул. Виговського, 34, (096) 857 31 89;

Франківська РА, вул. Генерала Чупринки, 85,( 096) 208 01 27;

Сихівська РА, просп. Червоної калини, 66, (067) 370 89 74.

Додамо, що у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а працює пункт обігріву, куди можна прийти щодня з 9:00 до 20:00, а вночі діє відділення нічного перебування для бездомних.