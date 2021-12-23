У Львові цьогоріч запрацювали два пункти обігріву для безпритульних – на вулицях Кирилівській, 3 і Личаківській, 56. Тут людям, які не мають своєї домівки, пропонують прийняти гарячий душ, підбирають теплий одяг, дають ночівлю й навіть оглядають.

По нове вбрання прийшла пані Наталія. Їй дали зимовий «набір»: колготи, штани, дві кофтинки, куртку.

«Джинси! Якраз мій розмір. Відчула себе людиною», – зізнається жінка.

На Наталю та інших жінок у потребі речей достатньо. З чоловічим одягом – біда.

«Нам потрібні светри, теплі куртки, підштаники, шкарпетки й взуття великих розмірів. Усе це можна привозити з понеділка по неділю до 22:00. У нас є черговий, який допоможе забрати вбрання з машини чи донести його», – розповіла соціальна працівниця Світлана Неклева.

Ще одна «опція» в Центрі обігріву – гаряча вечеря: суп, гарніри, м'ясо чи риба.

Щодня до пункту на вул. Кирилівській навідується біля двадцяти чоловіків та жінок, а ночують — втричі більше.

«Коли ми під час патрулювання виявляємо таких людей, то розповідаємо, що вони до нас можуть звернутися й перечекати мороз. На жаль, обмороження трапляються щороку. Люди у стані алкогольного сп'яніння не помічають цього вчасно і не розуміють, що відбувається», – пояснила в.о. директорки Центру обігріву Ольга Ільчишин.

Відтак в установі просять не залишатися просто неба і приходити в пункти обігріву. Адже найближчими ночами у Львові прогнозують до 7 градусів морозу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter