На вул. Кастелівка у Франківському районі Львова виявили тіло безпритульної жінки. За попередньою інформацією, 48-річна жінка замерзла. Про тіло, яке виявили на стадіоні на вул. Кастелівка, у вівторок, 14 грудня, близько 17 години повідомили свідки у Telegram-чаті Варти-1.

У поліції ZAXID.NET цю інформацію підтвердили. Попередньо відомо, що жінка 1973 року народження не мала постійного місця проживання.

«На тілі загиблої ознак насильницької смерті не виявили. Попередньо, жінка померла через переохолодження», – повідомили ZAXID.NET у поліції.

Вул. Кастелівка розташована у Франківському районі Львова. Вона сполучає вулиці Горбачевського та Романицького. Тут розташований старий стадіон «Кастелівка». У 2016 році його почали ремонтувати. У 2016−2017 роках ЛКП «Спортресурс» облаштувало тут вуличний баскетбольний майданчик. Пізніше мерія опублікувала візуалізацію майбутнього спорткомплексу після запланованої реконструкції.