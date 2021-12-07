Із понеділка, 6 грудня, у Львові розпочалася благодійна акція «Між нами — тепло». Львів’ян просять приносити теплий одяг чи взуття для потребуючих. Речі можна приносити до кінця тижня.

Пані Ірина про акцію дізналася по радіо. Жінка переглянула вдома гардероб і принесла те, що залежалось у шафах.

«Я принесла куртку, шапки, шалик. Та й все. Поки що це те, що під руки попало. Нехай люди гріються», – розповіла львів'янка пані Ірина.

А пані Лариса прийшла сюди, бо якраз потребує теплого одягу, а змоги купити немає.

«Я, наприклад, не маю змоги купити в секонд-хенді, бо там дорого. Такі акції дуже потрібні», – каже жінка.

Жінка знайшла для себе те, що шукала.

«Я взяла шапку, рукавиці і куртку. Ще зараз подивлюся, може, черевики якісь є», – додає пані Лариса.

Акція стартувала лише день тому, але результат вже є. Організатори кажуть, що допомога дуже потрібна.

«Біля Порохової вежі зазвичай годують, теплі напої роздають. Тому ми й вирішили обрати цю локацію. Бо люди знають про це місце. Як тільки ми винесли речі, які в нас були, люди почали підходити, питатися, скільки це коштує. Ми пояснювали, що це безкоштовно. Деякі люди починали плакати, дякувати, почали ті речі збирати, кликати своїх друзів», – розповіла Тетяна Костик, фахівчиня міської соцслужби «Між нами».

Тож усіх небайдужих львів'ян просять долучатися та впродовж тижня приносити теплий верхній одяг, светри, взуття, бажано без каблуків. На алеї біля Порохової вежі є позначені місця, а також вішаки, на яких можна залишити речі.

«Зараз потреба є в непромокальному взутті теплих шкарпетках, рукавицях. Бо люди, особливо, якщо це бездомні, дуже мерзнуть у руки й ноги. Їм треба часто міняти одяг, бо він промокає, а в них часто бувають обморожені кінцівки. Речі потрібно повісити на вішак, тоді воно так не промокає під деревом. Щоб це було з гідністю. Не кидайте, а все ж залишайте з любові до ближнього», – пояснила Тетяна Костик.

Така благодійна ініціатива відбувається вперше. Але організатори планують повторювати її кожного сезону.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter