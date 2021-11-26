У Львові на вул. Кирилівській, де розташований Центр обліку та нічного перебування бездомних, у п'ятницю, 26 листопада, вакцинували безпритульних. Для цього не потрібні були жодні документи чи декларації з лікарем. Відразу в чергу вишикувалося кількадесят охочих. На вибір вони мали такий же перелік вакцин, як і всі українці. Щепитися прийшов і пан Ігор.

«Досі я не вакцинувався, бо я не маю документів. А зараз з'явилася така можливість, дуже дякую міській раді», – розповів чоловік.

Безпритульні, які не мають документів, після вакцинації отримують паперову довідку.

«Пацієнти, які не мають жодного документа, або не мають достатньої кількості документів для того, щоби я могла їх зареєструвати як ідентифікованих, реєструються в електронній медичній системі як неідентифіковані. Тобто, вноситься прізвище, ім’я і по батькові та дата народження, зі слів пацієнта», – пояснює лікарка Марія Уляновська.

Після ін’єкції – на чай. Там упродовж 30 хвилин кожен спостерігає за самопочуттям.

Ініціативу вакцинувати безпритульних запропонували громадські організації, які опікуються цими людьми.

«Це була ініціатива громадських організацій, адже до них є запити під час харчування, що от я би хотів вакцинуватися, але є ті чи інші проблеми, що я не можу в тому чи іншому місці. Тому ми спільно з громадськістю зробили таку акцію», – пояснив Ігор Кобрин, начальник міського управління соціального захисту.

«Ми порадилися з медиками, проговорили це питання з усіма відповідальними по лінії міністерства і в принципі така можливість є. Тому що ці люди, для яких ми створили сьогодні можливість провакцинуватися, дуже часто не можуть в повному обсязі скористатися доступною інформацією про пункти вакцинації. Часто є проблеми з документами і одна з важливих причин – психологічний бар'єр»,в – додав в.о. директора міського департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

Вакцинацію організували в центрі на вул. Кирилівській, адже це місце відоме більшості безпритульних. Тут на обліку перебуває 3 тисячі людей. А щоночі залишається від 40 до 60 осіб.

Увечері у прес-службі Львівської міськради повідомили, що впродовж дня щеплення отримали 75 осіб.

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