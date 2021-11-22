Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних на вул. Кирилівській, 3а

Львівська міськрада організує пункт вакцинації для безпритульних. Його розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул. Кирилівській, 3а.

Як повідомили у понеділок, 22 листопада, у прес-службі мерії, пункт вакцинації функціонуватиме у п’ятницю, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

«Перед вакцинацією лікарі обстежать безпритульних. Більше того, після щеплення кожен із них отримає відповідну довідку, з якою зможе оперативно звернутись у поліклініку чи в лікарню по консультацію або допомогу. Адже в когось може піднятись температура, з'явитися слабкість тощо. Тому ми пропрацюємо певний алгоритм», – розповів ZAXID.NET в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

Львівських бездомних поінформують можливість отримати вакцину – інформацію поширюватимуть волонтери громадських організацій у тих місцях, де вони традиційно харчують своїх підопічних. Вакцинувати бездомних будуть дві медбригади, їм вводитимуть один із чотирьох препаратів на вибір – Coronavac, Astra Zeneca, Pfizer та Moderna.

Ініціативу втілюватиме місто у співпраці з громадським організаціями – ГО «Благоустрій рідного міста», ЛМГО Спільнота взаємодопомоги «Оселя», БФ «Там де живе надія», Релігійна громада Храму Христового воскресіння, ГО «Вектор допомоги», БФ «Серця надії», Корпорації добрих справ, «Еліос Львів», Спільнота святого Егідія, УПЦ, ГО «Тарілка».