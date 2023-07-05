Вікторія Амеліна загинула внаслідок ракетного обстрілу росіянами піцерії в Краматорську

У середу, 5 липня, у Львові попрощались із 37-річною письменницею Вікторією Амеліною. Вона постраждала внаслідок російського обстрілу піцерії в Краматорську та померла 1 липня в лікарні в Дніпрі.

Напередодні з Вікторією Амеліною попрощались у Києві. У Львові прощання відбулось у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Поховали письменницю на Личаківському кладовищі.

«Залишається пам’ять. Світлий спогад житиме вічно в серцях рідних, близьких та всіх, хто був знайомий з Вікторією та словом, яке вона несла світу», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Вікторія Амеліна народилася у Львові, у шкільні роки переїхала до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. У 2005-2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях. 2014 року вийшов її дебютний роман «Синдром листопаду, або Homo Compatiens». Книжка ввійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії «ЛітАкцент року – 2014». Того ж 2015 року Вікторія Амеліна призупинила кар’єру в інформаційних технологіях, щоб присвятити себе письменницькій роботі.

2016 року вийшла її перша дитяча книжка «Хтось, або Водяне Серце». Наступна її книжка для дітей «Е-е-есторії екскаватора Еки» побачила світ у 2021 році. У 2017 році «Видавництві Старого Лева» вийшов друком другий роман Вікторії «Дім для Дома». Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: «ЛітАкцент року – 2017», премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії

У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Через повномасштабну війну Росії проти України Вікторія Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, і разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України.

27 червня 2023 року Вікторія Амеліна перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські війська завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого письменницю з важкими пораненнями госпіталізували в лікарню в Дніпрі, де 1 липня вона померла.