На Марсовому полі буде меморіал Героїв України

У Львові завершився архітектурний конкурс на меморіальний комплекс військових поховань Героїв України на вулиці Іллі Мечникова. У середу, 17 квітня, у Львівській міській раді відбудеться оголошення результатів конкурсу.

ZAXID.NET транслюватиме у прямому ефірі оголошення результатів архітектурного конкурсу на каналі у YouTube. Трансляція почнеться о 12:00.

Зазначимо, що у презентації візьмуть участь також родини загиблих військових. Конкурс на найкращий проект меморіалу тривав три місяці.

Нагадаємо, що наприкінці лютого на Марсовому полі у Львові, де й буде меморіал Героїв, розпочався останній етап ексгумації давніх поховань. Всього ексгумували понад тисячу тіл. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповідав, що майбутній меморіал матиме також сквер та площу для вшанування. Побудувати комплекс планують за два роки.