У Львові поліція врятувала нетверезу жінку, яка хотіла стрибнути з 10 поверху

У неділю, 21 січня, львівська поліція запобігла самогубству, яке хотіла скоїти 33-річна жінка. Про це 22 січня повідомила прес-служба патрульної поліції Львова.

Вдень до правоохоронців надійшов виклик через сімейну сварку. Заявниця повідомила, що її 33-річна донька зловживає алкоголем і агресивно поводиться. Після того, як жінка написала заяву, поліцейські запропонувала її доньці поїхати до відділу поліції. Проте, за словами патрульних, 33-річна львів’янка почала бігати кімнатою, голосно кричати та намагалась вдарити інспекторів.

Поліцейські змогли вгамувати жінку. Вона запевнила патрульних, що з нею все добре і вийшла на балкон покурити. Проте там жінка відкрила вікно лоджії, що розташована на десятому поверсі, і перекинула ноги за поручень. Поліцейським довелось швидко витягати її з балкону і викликали «швидку допомогу».

Жінку госпіталізували.

Оперативне відео патрульної поліції з місця події