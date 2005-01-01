У Львові поліція врятувала підлітка від самогубства

У суботу, 13 січня, патрульні переконали неповнолітнього хлопця не стрибати з даху будинка. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львова.

До поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Єрошенка на краю будинку стоїть людина. Коли правоохоронці прибули на місце події, то побачили на даху хлопця, який погрожував стрибнути вниз. Поліцейські встановили зв’язок із підлітком та почали розмовляти з ним. Про причини свого рішення стрибнути хлопець не повідомляв.

Завдяки тривалому спілкуванню, що вели із підлітком поліцейські, хлопець заспокоївся та сам зліз з даху будинку. Поліція зв’язалась із рідними юнака та передала його під нагляд лікарів.