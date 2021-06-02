Скутерист відмовився від перевірки на наркотики, але в його сумці поліцейські знайшли пакети з білим порошком

На вул. Декарта львівські патрульні затримали скутериста, який порушив правила дорожнього руху і їхав зустрічною смугою. До того ж виявилося, що львів'янин, перед тим як сісти за кермо, вживав наркотики і взагалі немає водійського посвідчення, повідомила прес-служба поліції у середу, 2 червня.

Інцидент трапився напередодні на вул. Декарта. Патрульні помітили водія на скутері Honda, який їхав смугою зустрічного руху. Поліція зупинила порушника і виявилося, що він у стані наркотичного сп'яніння і взагалі не має водійського посвідчення. До слова, молодик відмовлявся проходити перевірку на вміст наркотиків в крові.

Під час поверхневої перевірки у 22-річного львів'янина знайшли два пакети з білим порошком, а також пристрій для куріння та марихуану. Патрульні викликали на місце слідчих, які в присутності понятих вуличили усі ці речовини.

Патрульні склали протокол на скутериста за керування у стані наркотичного сп'яніння, а також винесли постанову за порушення ПДР і їзду без прав.