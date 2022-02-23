Олексій Скрипник, засновник ІТ-компанії ELEKS, екс-народний депутат та бізнесмен

У середу ввечері, 23 лютого, у Львові помер 57-річний Олексій Скрипник, засновник однієї з найбільших українських ІТ-компанії ELEKS і колишній народний депутат від «Самопомочі» у 2014-2019 рр. Про смерть Олексія Скрипника повідомив мер Андрій Садовий.

Причини раптової смерті відомого підприємця, науковця і громадського діяча не розголошуються.

Андрій Садовий уже висловив спічуття з приводу смерті від імені громади Львова. «Велика втрата для нашої громади та України! Співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять », – написав Садовий у Facebook.

Олексій Скрипник – український бізнесмен, був депутатом Верховної Ради від «Самопомочі» у 2014-2019 рр. Ще у 1991 році разом зі своїми батьками заснував ELEKS Software – одну з перших ІТ-компаній в Україні. У цій компанії працює близько 2000 людей. До складу фірми входять офіси у Львові, Києві, Івано-Франківську, Тернополі, а також у Польщі, крім того є представництва в США та Великій Британії.

В Олексія Скрипника залишилося четверо синів.