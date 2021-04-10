У Львові попрощались із загиблим на Донбасі військовим Ігорем Байталою
У військового залишились батьки та двоє сестер
У суботу, 10 квітня, у Львові попрощалися із загиблим у зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігорем Байталою.
Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Від громади міста з військовослужбовцем попрощався перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
Опісля процесія вирушила до Жидачева, звідки родом Ігор Байтала.
У загиблого 26-річного військовослужбовця залишилися батьки та двоє сестер.
26-річний військовий, мешканець Жидачева Ігор Байтала проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Боєць зник ввечері 3 квітня в районі селища Шуми на Донеччині. Через три дні, 6 квітня, російські окупанти передали тіло загиблого українським військовим. Обставини його зникнення та загибелі наразі встановлюють. У 10-й бригаді розглядають різні версії, у тому числі втрату орієнтування і навіть викрадення.