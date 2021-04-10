З 26-річним військовим попрощались у Гарнізонному храмі

У суботу, 10 квітня, у Львові попрощалися із загиблим у зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігорем Байталою.

Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Від громади міста з військовослужбовцем попрощався перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Опісля процесія вирушила до Жидачева, звідки родом Ігор Байтала.

У загиблого 26-річного військовослужбовця залишилися батьки та двоє сестер.

26-річний військовий, мешканець Жидачева Ігор Байтала проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Боєць зник ввечері 3 квітня в районі селища Шуми на Донеччині. Через три дні, 6 квітня, російські окупанти передали тіло загиблого українським військовим. Обставини його зникнення та загибелі наразі встановлюють. У 10-й бригаді розглядають різні версії, у тому числі втрату орієнтування і навіть викрадення.



