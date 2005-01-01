У Львові попрощалися з бійцем Юрієм Довгаником

СуспільствоСофія Трощук, 4 червня, 14:23 5930

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У Львові поховали ще одного Героя. У гарнізонному храмі святих Петра і Павла попрощалися із Юрієм Довгаником, бійцем 24-ї механізованої бригади ім. короля Данила. Спершу він пішов на війну добровольцем. Згодом став військовослужбовцем Королівської бригади.

«Добра людина. Чуйна людина. Хотів незалежності України й працювати тут», – згадали знайомі бійця Надія та Жанна.

Нагадаємо, Юрій Довганик помер у Дніпровському госпіталі від важких поранень, які він отримав під час бою на Донбасі. За кілька днів до загибелі йому виповнилося 47 років. У загиблого залишилися дружина Оксана та донька Василина. Вони мешкають у селі Карачинів на Львівщині.

Поховали Юрія Довганика на Личаківському кладовищі.

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