Вночі на вул. Науковій застрелили 56-річного львів'янина

Поліція просить зголоситися ймовірних очевидців

СуспільствоАндрій Дрозда, 16 червня41793

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Вночі на вул. Науковій застрелили 56-річного львів'янина
фото поліції
Тіло вбитого знайшли поруч із кіосками

У суботу, 16 червня, на вул. Науковій у Львові внаслідок вогнепального поранення загинув чоловік. За повідомленням прес-служби Національної поліції, повідомлення про інцидент правоохоронці отримали о 3:20.

Першими на місце події прибули працівники швидкої допомоги, які виявили чоловіка вже без ознак життя. Чоловіка вбили одним пострілом в живіт. Тіло загиблого знайшли поруч із кіосками поблизу кінцевої зупинки тролейбуса №2 на перехресті вулиць Наукової і Симоненка.

За повідомленням видання «Форпост», свідки бачили двох чоловіків, які побігли з місця злочину в бік вулиці Пулюя.

Правоохоронці встановили, що загиблий - 56-річний львів'янин. Жодних інших подробиць поліція не розголошує. Відкрито кримінальне провадження за за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство.

Працівники Національної поліції звертаються до всіх, хто володіє інформацією про обставини скоєння злочину зателефонувати на оперативну лінію 102.

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