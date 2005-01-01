У Львові невідомий кинув вибухопакет в магазин вживаного одягу

СуспільствоАндрій Дрозда, 16 червня25321

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У Львові невідомий кинув вибухопакет в магазин вживаного одягу
фото Національна поліція
Зловмисник підірвав вибухопакет у приміщенні, а потім зник з місця події

У суботу, 16 червня, близько 13:00, у львівському магазині «Євросекондхенд» на вул. Широкій, 81а, невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет. Інформацію про інцидент на свой сторінці у Facebook повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич.

Пристрій вибухнув у приміщенні, після чого там поширився їдкий дим і хімічний запах. Внаслідок задимлення працівники магазину скаржилися на пекучий біль у грудях. За словами очевидців, зловмисник втік з місця події у напрямку «Левандівського» ринку .

За повідомленням прес-служби Національної поліції, у магазині вибухнув вибухопакет для страйкболу. Постраждалих внаслідок вибуху немає. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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