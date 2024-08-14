Від отриманих травм чоловік помер на місці

У середу, 14 серпня, у Львові потяг на смерть збив людину. Сталося це на вулиці Зеленій. Про це повідомили у поліції Львівської області.

«Подія сталась сьогодні, 14 серпня, близько 9:20 на залізничній станції “Сихів”, що на вулиці Зеленій у Львові. Встановлено, що від травм, отриманих внаслідок наїзду потяга, чоловік помер на місці», – йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють особу загиблого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.