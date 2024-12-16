Ввечері 16 грудня через шквальний вітер на вул. Івана Франка, 145 впало дерево. Воно пошкодило автомобіль та повністю перекрило рух транспорту на цій ділянці. Про це повідомили у ЛМР.

За інформацією Галицької районної адміністрації, на місці вже працюють комунальні служби. Впродовж години дерево мають прибрати та відновити рух.

Як видно на опублікованому фото, поруч є зупинка громадського транспорту. Про травмованих у повідомленні не зазначається.

Дерево пошкодило мікроавтобус і впало на проїжджу частину (фото ЛМР)

Водночас міськрада закликає львів’ян бути максимально уважними, адже синоптики і на завтра прогнозують сильні пориви вітру. Важливо оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції — вони можуть впасти через сильний вітер. Також краще уникати паркування автомобілів поблизу небезпечних об’єктів.