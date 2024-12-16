Внаслідок ДТП постраждалих немає

Ввечері понеділка, 16 грудня, у селі Малехів, що у північному передмісті Львова, перекинулася вантажівка. ДТП ускладнила рух міжнародною трасою Київ – Чоп. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Увага! На 5 км+400 м Східного об’їзду міста Львова на автодорозі М-06-07 Київ — Чоп біля населеного пункту Малехів відбулась ДТП без травмованих. Дві смуги у напрямку Львова перекриті. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху», – зазначено у повідомленні поліції.

Патрульні забезпечують реверсне регулювання руху.