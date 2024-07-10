Усі охочі зможуть пройти відбір на симуляторі БПЛА

З наступного тижня у Львові стартує спільний проєкт Міністерства оборони України та Сухопутних військ ЗСУ. В Центрі рекрутингу української армії, що на вул. Костя Левицького, 67, працюватиме рекрутингова група з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Drone Force. Про це повідомили у Львівськй міській раді.



Усі охочі зможуть пройти відбір на симуляторі БпЛА, отримати потрібну інформацію про службу та рекрутуватися на посаду оператора БПЛА. Пілотний проєкт проходитиме у Львові з 16 до 19 липня.

«Ми проводимо ретельний відбір кандидатів, включаючи базову загальну військову підготовку та спеціалізовану фахову підготовку. Всі етапи долучення до Сухопутних військ закладені в єдиний проєкт і перебувають під повним контролем. Людина отримує спеціалізовану військово-облікову спеціальність і гарантовано потрапляє в обраний підрозділ на обрану посаду», – заявив начальник управління безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Олексій Чорномаз.

Фахова підготовка триває від 17 до 45 днів залежно від спеціалізації оператора БпЛА. Після завершення підготовки військовослужбовця направляють в обраний підрозділ Сухопутних військ.

Керівниця Центру рекрутингу Львова Галина Піскорська підтверджує, що за п’ять місяців роботи центру вакансія оператора БпЛА є однією з найбільш затребуваних.

«Практично у всіх військових підрозділах потребують відповідних фахівців, оскільки війна стає більш технологічною і змінює свій характер. Із понад 80 залучених нами на військову службу осіб — кожен другий іде по напрямку, пов'язаному з БпЛА (командири взводів, пілоти, оператори, техніки», – розповідає Галина Піскорська.

Начальниця рекрутингової групи з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Drone Force Тетяна Муравйова зазначила: «Тепер ми можемо перейти від онлайн-режиму підбору кандидатів до підбору через центри рекрутингу української армії. Головне, що тепер ми можемо тестувати кандидатів на місці. Людина може побачити безпілотні комплекси, дізнатися про їхні особливості, пройти тестування на симуляторі та отримати допомогу фахового інструктора».

Тестування на оператора БпЛА можна буде пройти з 16 до 19 липня в Центрі рекрутингу української армії за адресою: вулиця Костя Левицького, 67, з 9:00 до 18:00 з вівторка по четвер та з 9:00 до 16:00 у п’ятницю. Надалі проєкт буде доступний і в інших містах.