У середу, 12 жовтня, у Львівській міській раді представили нового директора регіонального ландшафтного парку «Знесіння» Тараса Микітчака і нового керівника управління з питань поводження з відходами Петра Кінаша.

Тарас Микітчак із 2006 року працював в Інституті екології Карпат НАН України на посадах від молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи. За освітою – біолог, у 2005 році захистив кандидатську дисертацію.

Окрім того, Тарас Микітчак – дитячий письменник-фантаст, в останні роки пише у співавторстві з дружиною Галиною Микітчак, яка працює у відділі захисту довкілля ЛМР. Лауреат конкурсу «Коронація слова» 2007 року.

Тарас Микітчак

«Стратегія розвитку випливає із самої назви установи. Ми будемо працювати над тим, аби поєднати у ній два напрямки: з одного боку, природоохоронну діяльність, та з іншого – рекреаційну, аби вони розвивались та парк відповідав призначенню своєї території у центральній частині міста. Пріоритетом для нас є безпека відвідувачів та створення мережі туристичних і атракційних локацій», – сказав під час представлення Тарас Микітчак.

Петро Кінаш, який відповідатиме за поводдження з відходами у Львові, досі був позаштатним радником міського голови Львова. Він працював у крос-функціональній команді «Packaging&Recycling», яка запустила сортування в ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд». Раніше Петро Кінаш працював у McDonalds і очолював один із ресторанів компанії. За освітою він – магістр у транспортній галузі, вчився в НУ «Львівська політехніка».

Петро Кінаш