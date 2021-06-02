Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю діяла в приміщенні на вул. Зеленій, 477 близько 50 років

31 травня цього року у Львові припинила роботу остання в області Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю. Державну поліклініку виселили з приміщення Центру легеневого здоров’я на вул. Зеленій, 477, обладнання демонтували. Нове приміщення, яке запропонували для розміщення поліклініки, не пристосоване до таких потреб, тому наразі не відомо, коли медзаклад відновить свою роботу і чи відновить взагалі.

Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю входить у структуру Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Багато років поліклініка розміщувалася на вул. Зеленій, 477 у приміщенні Центру легеневого здоров’я.

Завідувачка поліклініки Ірина Вівчар розповіла ZAXID.NET, що ще з 2011 року була угода про співпрацю Центру легеневого здоров’я з медичним університетом, відповідно до якої поліклініка розміщувалася у приміщенні Центру. Ця угода пролонговувалася щороку і на початку цього року була продовжена до кінця 2021 року. Зараз же колективу поліклініки повідомили про розірвання угоди та виселення поліклініки з приміщень на вул. Зеленій, 477.

«31 травня ми прийшли на роботу – замінені усі замки у наших кабінетах. З вікна видно, що немає обладнання, у тому числі комп’ютерів. Ми викликали поліцію, написали пояснення, що не можемо приймати хворих. В умовах пандемії не тільки коронавірусної хвороби, а й туберкульозу, пацієнти позбуваються можливості безоплатно отримати спеціалізовану фахову медичну допомогу», – розповіла Ірина Вівчар.

З її слів, у березні цього року ректор ЛНМУ імені Данила Галицького підписав наказ про реорганізацію поліклініки, який передбачає перетворення Спеціалізованої консультативної поліклініки фтизіопульмонологічного профілю у консультативну поліклініку, тобто фактично ліквідацію профільної поліклініки. За цим же наказом, поліклініку переселяють з приміщення Центру легеневого здоров’я на вул. Зеленій, 477 у приміщення Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни на вул. Зелену,12. Останні приміщення зовсім не пристосовані для роботи поліклініки.

Директор Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького Борис Кузьмінов підтвердив ZAXID.NET, що приміщення, яке запропонували для розташування поліклініки на вул. Зеленій, 12, наразі не пристосоване для таких потреб. З його слів, подбати заздалегідь про належне облаштування нового приміщення мало керівництво поліклініки.

«Розмови про те, що це треба зробити, точилися протягом минулого року, про це було відомо керівнику поліклініки. Якщо було зрозуміло, що треба буде перебиратися на вул. Зелену, 12, то треба було, напевно, здійснювати якісь кроки, щоби тут облаштувати місця для спеціалізованої консультативної поліклініки. Це не є завданням університету», – стверджує Борис Кузьмінов.

З його слів, переселення поліклініки з вул. Зеленої, 477 також пов’язане з проханням керівництва Центру легеневого здоров’я звільнити їхні приміщення.

«14 травня 2021 року керівництво Центру легеневого здоров’я розірвало угоду про співпрацю, яка існувала ще з часів коли був інститут туберкульозу. Гендиректор Центру легеневого здоров’я попросив звільнити приміщення до 31 травня цього року. 31 травня були підписані акти прийому-передачі, за якими ЛНМУ передав приміщення на баланс Центру легеневого здоров’я. Обладнання поліклініки передали на зберігання Центру», – розповів Борис Кузьмінов.

Загалом, за словами Бориса Кузьмінова, реформа протитуберкульозної служби в Україні не передбачає існування спеціалізованих консультативних поліклінік. Функції щодо діагностики та лікування туберкульозу покладені на сімейних лікарів та регіональні центри легеневого здоров’я.

«Це рішення на рівні держави, що більше такі структури як спеціалізовані поліклініки та протитуберкульозні диспансери не існують», – каже Борис Кузьмінов.

У свою чергу гендиректор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак запевнив ZAXID.NET, що рішення про переселення поліклініки приймав не він, а керівництво медичного університету.

«Це рішення медичного університету. Це є поліклініка медичного університету і вони вирішують самі, де їм розміщатися. Вони мають свої приміщення і переходять туди», – сказав Любомир Рак.

Наразі невідомо, коли поліклініка зможе відновити роботу і чи запрацює вона взагалі. На сьогодні колектив поліклініки налічує 41 працівника, зокрема, 30 осіб медичного персоналу. На утримання поліклініки виділені кошти з державного бюджету – 5 млн грн на 2021 рік. Поліклініка обслуговує близько 30 тис. пацієнтів щороку. Колектив поліклініки на зборах ухвалив звернення до МОЗ з тим, аби не допустити ліквідації медзакладу.