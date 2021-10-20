Через потепління у Львові призупинили теплопостачання житлових будинків. Лікарням, поліклінікам, садочкам подачу тепла не припинятимуть.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, подачу тепла до будинків відновлять з п’ятниці на суботу, бо там вже очікується похолодання. У найближчі ж дні, за прогнозами синоптиків, буде тепла погода: у четвер вдень 16°С (вночі — 10°), в п’ятницю вдень — 13° тепла (вночі +6°).

«Оскільки середньодобова температура впродовж цих днів буде вище 8 градусів, тепло до житлових будинків подаватися не буде. Відзначу, що призупинення теплопостачання дозволить уникнути перегрівів у помешканнях, врегульовуємо роботу об’єктів теплопостачання у відповідності до температури зовнішнього повітря, а також відсутність опалення – це економія коштів на оплаті за тепло для мешканців», – пояснила Ірина Маруняк.

Нагадаємо, опалювальний сезон розпочався у Львові 11 жовтня.