Маркіян Іващишин під час фестивалю JazzBez

Мистецька рада «Діалог» пропонує назвати одну з львівських вулиць іменем Маркіяна Іващишина. Відповідне звернення розміщене на сайті організації. Така ідея з’явилась після виникнення ініціативи перейменувати понад 30 вулиць у місті, замінивши топоніми на честь російських культурних діячів. Ідеться насамперед про доцільність переозначення вулиць, які мають імена російських діячів, що не були пов’язані зі Львовом та мали небагато спільного з Україною, носіїв комуністичних ідей та місцевостей сучасної РФ.

«Ми, представниці та представники культурної спільноти Львова, підтримуємо таку ініціативу. Війна Росії проти України робить несумісним російську присутність в українському контексті у будь-якій формі: ми щодня взаємодіємо із містом, міське середовище впливає на нас, розповідає та розповідатиме про нас та наші цінності тим, хто приїжджає сюди», – йдеться у звернені.

Його підписанти вважають, що процес перейменування вулиць на честь видатних постатей української історії та культури має бути критичним і чутливим до актуального моменту, чи не найскладнішого у новітній історії України.

«Важливо уникнути формального й шаблонного підходу, натомість надати перейменуванню концептуальності. Пропонуємо звернути увагу на наших сучасників – знакових діячів та діячок періоду незалежності України. Це буде належне пошанування й визнання значення, внеску людей, які зробили багато для Львова та його спільноти, творили місто та робили його неповторним», – наголошують вони.

Зокрема вулиці Чайковського, яка пропонована для перейменування, адже названа на честь російського композитора, який не мав жодного стосунку до Львова, пропонується надати ім’я Маркіяна Іващишина (1966 – 2019).

Нагадаємо, Маркіян Іващишин був ініціатором, засновником низки проектів, які впродовж останніх десятиліть формували музичне середовище Львова і стали його візитівкою у світі. Це фестивалі «Вивих», «Флюгери Львова», Jazz Bez, Тиждень актуального мистецтва, МО «Дзиґа»; завдяки Маркіяну на сцену вийшла низка музикантів та гуртів.

Власне, у Львівській національній філармонії ім. М.Скорика (нині Чайковського, 7) відбувалися чи не всі концерти Jazz Bez, міжнародного фестивалю сучасної імпровізаційної музики, який не знає ні часових (існує з 2001-го), ні географічних кордонів (щоразу охоплює міста України та Польщі й залучає музикантів з різних континентів). Саме на цій вулиці – на другому поверсі Львівської філармонії – була одна із культових кнайп, до яких доклався Маркіян, – «За кулісами» або ж просто «Філа».

Низка важливих для Львова й України ініціатив та проектів відбулися завдяки Маркіяну Іващишину, його ініціативі чи підтримці, ідеям та дії. Студентське братство Львівщини та Революція на граніті. Post-Поступ, а далі «Четвер», «Ініціатива Niko FM», «Львівська газета». «Лялька», «Вавілон-20», «Під Клепсидрою». Маркіян брав участь у написанні Стратегії розвитку культури Львова 2025, вболівав за створення міського Фонду культури і казав, що «культура — це середовище». Крім культурних, було також чимало підприємницьких, політичних, спортивних ініціатив та акцій, які важко уявити без нього.

«Закликаємо перейменувати вулицю Чайковського на вулицю Іващишина: впевнені, що це стане однією з доречних і вчасних форм вдячності людині, яка сміливо творила для Львова і його вільного майбутнього», – йдеться у звернені.